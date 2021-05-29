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Как оплатить пошлину за посылку на Укрпочте
Факты / Lifestyle
Дарина Реготун |
Как оплатить пошлину за посылку на Укрпочте

Как оплатить пошлину за посылку на Укрпочте

Если вы осуществили заказ за границей, то вам придется заплатить за него пошлину. В таком случае, кроме стоимости, посылки на Укрпочте, вам нужно рассчитывать  еще и на определенные расходы.

Также несколько будет отличаться инструкция оплаты таможенных пошлин физическими и юридическими лицами. Для первых процедура несколько проще.

Поэтому, чтобы разобраться в этом Факты ICTV расскажут вам, как оплатить пошлину за посылку на Укрпочте.

Шаг 1. Определите стоимость вашего отправления

Для физических и юридических лиц пошлина не начисляется, если сумма отправления не превышает 150 евро. Может также быть и налог.

Для физических лиц сумма пошлины рассчитывается по следующей формуле:

(Стоимость товара — 150 евро) × 10%

В таможенной службе состовляются все соответствующие документы и отправляются на отделение Укрпочты. Поэтому человек может оплатить всю необходимую сумму уже там на счет нужной таможни и забрать свою посылку.

Стоит также заметить, что расчет пошлины и налога отличается для подакцизных товаров. Их перечень указан в п. 215.1 ст. 215 Налогового кодекса Украины.

Поэтому, если вы заказываете алкогольные напитки, табачные изделия или нефтепродукты, то стоит проконсультироваться со специалистом Укрпочты по оформлению таможенного контроля через электронные почты:

  • customs-broker@ukrposhta.ua;
  • customs-EMS@ukrposhta.ua.

Или по телефону: (044) 247 88 70.

Для юридических лиц нужно перед получением посылки, если ее стоимость превышает 150 евро, сначала уплатить пошлину. А для этого нужно предоставить определенный перечень документов.

Шаг 2. Отправьте все необходимые документы, если это необходимо

Как уже упоминалось, если вы являетесь юридическим лицом и стоимость вашего отправления превышает 150 евро, то вы должны предоставить электронные копии соответствующих документов.

Если отправка осуществляется в рамках купли-продажи:

  • Счет-фактуру. Он может быть двуязычным или с переводом. Также счет-фактура должен быть заверен подписью директора, главного бухгалтера и печатью компании.
  • Копию внешне-экономического договора, если товар отправляется по контракту. Он тоже должен быть заверен.
  • Описание товара.
  • Сертификаты производителя.

Если товар отправляется на бесплатной основе, то нужно предоставить:

  • Почтовую декларацию CN23/CN22, если это мелкая посылка.
  • Счет-фактуру.
  • Описание товара.

Шаг 3. Заплатите пошлину

После отправки всех необходимых документов, юридическое лицо должно уплатить процент от суммы отправления в соответствии с кодом УТКЗЕД товара на соответствующий счет той или иной таможни.

Шаг 4. Заберите посылку

После оплаты всех необходимых сумм, касающихся пошлин и налогов, вы можете спокойно забрать свою посылку на Укрпочте.

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