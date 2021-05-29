Как оплатить пошлину за посылку на Укрпочте

Шаг 1. Определите стоимость вашего отправления
Для физических и юридических лиц пошлина не начисляется, если сумма отправления не превышает 150 евро. Может также быть и налог.
Для физических лиц сумма пошлины рассчитывается по следующей формуле:
(Стоимость товара — 150 евро) × 10%
В таможенной службе состовляются все соответствующие документы и отправляются на отделение Укрпочты. Поэтому человек может оплатить всю необходимую сумму уже там на счет нужной таможни и забрать свою посылку.
Стоит также заметить, что расчет пошлины и налога отличается для подакцизных товаров. Их перечень указан в п. 215.1 ст. 215 Налогового кодекса Украины.
Поэтому, если вы заказываете алкогольные напитки, табачные изделия или нефтепродукты, то стоит проконсультироваться со специалистом Укрпочты по оформлению таможенного контроля через электронные почты:
- customs-broker@ukrposhta.ua;
- customs-EMS@ukrposhta.ua.
Или по телефону: (044) 247 88 70.
Для юридических лиц нужно перед получением посылки, если ее стоимость превышает 150 евро, сначала уплатить пошлину. А для этого нужно предоставить определенный перечень документов.
Шаг 2. Отправьте все необходимые документы, если это необходимо
Как уже упоминалось, если вы являетесь юридическим лицом и стоимость вашего отправления превышает 150 евро, то вы должны предоставить электронные копии соответствующих документов.
Если отправка осуществляется в рамках купли-продажи:
- Счет-фактуру. Он может быть двуязычным или с переводом. Также счет-фактура должен быть заверен подписью директора, главного бухгалтера и печатью компании.
- Копию внешне-экономического договора, если товар отправляется по контракту. Он тоже должен быть заверен.
- Описание товара.
- Сертификаты производителя.
Если товар отправляется на бесплатной основе, то нужно предоставить:
- Почтовую декларацию CN23/CN22, если это мелкая посылка.
- Счет-фактуру.
- Описание товара.
Шаг 3. Заплатите пошлину
После отправки всех необходимых документов, юридическое лицо должно уплатить процент от суммы отправления в соответствии с кодом УТКЗЕД товара на соответствующий счет той или иной таможни.
Шаг 4. Заберите посылку
После оплаты всех необходимых сумм, касающихся пошлин и налогов, вы можете спокойно забрать свою посылку на Укрпочте.