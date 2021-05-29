Как оплатить пошлину за посылку на Укрпочте

Если вы осуществили заказ за границей, то вам придется заплатить за него пошлину. В таком случае, кроме стоимости, посылки на Укрпочте, вам нужно рассчитывать еще и на определенные расходы.

Также несколько будет отличаться инструкция оплаты таможенных пошлин физическими и юридическими лицами. Для первых процедура несколько проще.

Поэтому, чтобы разобраться в этом Факты ICTV расскажут вам, как оплатить пошлину за посылку на Укрпочте.