На 29 мая выпадает ряд неофициальных праздников. Кроме того, в этот день следует не забыть поздравить с днем ​​ангела своих родных и знакомых.

29 мая — какой сегодня праздник

Примерно в 50 странах Мира 29 мая отмечают Всемирный день здорового пищеварения. Этот день решили отдельно выделить в календаре, поскольку от гастроэнтерологических заболеваний страдают все возрастные группы населения.

Кроме того, согласно прогнозам ВОЗ, есть риски, что болезни органов пищеварения будут занимать одно из ведущих мест в структуре заболеваемости населения.

По народному календарю 29 мая празднуют день Федора Житника. В этот день заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры в полях.

Народные приметы на 29 мая:

если зацвела рябина — будет тепло;

если идет дождь и квакают лягушки — погода скоро наладится;

если 29 мая гремит — будет хороший урожай зерна;

если ласточки на гнезда садятся — июнь будет жарким.

Что нельзя делать 29 мая:

нельзя ссориться;

нельзя работать в поле после полудня;

нельзя устраивать важные встречи.

Именины 29 мая

День ангела 29 мая празднуют Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

Календарь праздников на июнь

Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, который выпадает на 20 число.

Также начинается Петров пост, который продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля. В календаре церковных праздников на июнь 2021 вы можете больше узнать о важных датах.