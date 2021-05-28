На 29 мая выпадает ряд неофициальных праздников. Кроме того, в этот день следует не забыть поздравить с днем ангела своих родных и знакомых.
29 мая — какой сегодня праздник
Примерно в 50 странах Мира 29 мая отмечают Всемирный день здорового пищеварения. Этот день решили отдельно выделить в календаре, поскольку от гастроэнтерологических заболеваний страдают все возрастные группы населения.
Кроме того, согласно прогнозам ВОЗ, есть риски, что болезни органов пищеварения будут занимать одно из ведущих мест в структуре заболеваемости населения.
По народному календарю 29 мая празднуют день Федора Житника. В этот день заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры в полях.
Народные приметы на 29 мая:
- если зацвела рябина — будет тепло;
- если идет дождь и квакают лягушки — погода скоро наладится;
- если 29 мая гремит — будет хороший урожай зерна;
- если ласточки на гнезда садятся — июнь будет жарким.
Что нельзя делать 29 мая:
- нельзя ссориться;
- нельзя работать в поле после полудня;
- нельзя устраивать важные встречи.
Именины 29 мая
День ангела 29 мая празднуют Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.
Календарь праздников на июнь
Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, который выпадает на 20 число.
Также начинается Петров пост, который продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля. В календаре церковных праздников на июнь 2021 вы можете больше узнать о важных датах.