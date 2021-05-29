30 мая в Украине отмечают День Киева 2021. Его ежегодно празднуют в последнее воскресенье весны.

Именно в этот день как никогда уместно вспомнить историю города, знаменательные события, а также выдающихся людей, которые родились в городе и своим трудом принесли ему славу.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с топ-10 известных людей, которые родились в украинской столице.

Михаил Булгаков

Всемирно известный писатель, автор романов Мастер и Маргарита, Белая гвардия и Дни Турбиных родился в Киеве в 1891 году. Он вспоминал город в своих произведениях, а киевляне и сейчас могут прогуляться по комнатам его дома, из которого сделали его музей.

Игорь Сикорский

Авиаконструктор и автор первого четырехмоторного самолета, тяжелого четырехмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета появился на свет в Киеве в 1889 году. В 1918 году он эмигрировал в США, где создал свою компанию Sikorsky Aircraft.

Рейнгольд Глиэр

Композитор родился в 1875 году в Киеве. Учился в столице, окончил Киевское музыкальное училище, в нем и преподавал. Также был директором Киевской консерватории. Автор знаменитых балетов Красный мак и Медный всадник.

Голда Меир

Пятый премьер-министр Израиля родилась в Киеве в 1898 году. В свое время женщина возглавляла МИД и МВД Израиля.

Владимир Горовиц

Всемирно известный пианист, один из лучших музыкантов ХХ века родился в 1902 году в Киеве. Он окончил Киевское музыкальное училище. Причастностью к его воспитанию может похвастаться и Киевская консерватория. В 1925 году пианист эмигрировал за границу, где играл и преподавал.

Казимир Малевич

Выдающийся художник, автор Черного квадрата и один из основателей кубофутуризма появился на свет в Киеве в 1878 году. Некоторые статьи по искусствоведению он написал именно на украинском, а в анкетах он часто называл себя украинцем.

Серж Лифарь

Танцор и выдающийся хореограф ХХ века родился в Киеве в 1904 году. Прославился как солист Русского балета Сергея Дягилева, позже выступал и преподавал в парижском театре Гранд Опера.

Александр Вертинский

Певец, актер, автор песни Ваши пальцы пахнут ладаном появился на свет в 1889 году в Киеве. Именно в украинской столице он начал карьеру эстрадного исполнителя, а позже с концертами объездил весь мир.

Максимилиан Волошин

Поэт, художник, автор цикла Киммерийские сумерки родился в Киеве в 1877 году. Он выехал из столицы в детском возрасте.

Валерий Лобановский

Знаменитый спортсмен и наставник Динамо родился в Киеве в 1939 году. Закончил КПИ, играл и тренировал клуб. Сейчас его имя носит один из киевских стадионов.

День Киева 2021

30 мая в столице отмечают День Киева 2021. Формат мероприятий адаптирован к карантинным требованиям.

Основными локациями станут Арка дружбы народов и Певческое поле.

Ознакомиться с программой мероприятий празднования Дня Киева 2021 можно в материале Фактов ICTV.