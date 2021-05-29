Погода на 30 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

30 мая погодные условия в Украине могут немного расстроить местных граждан. Преимущественно в этот день будут преобладать дожди с грозой.

В частности усложненные погодные условия будут в западных, северных, центральных и восточных областях Украины, дождь может продолжиться даже ночью.

Однако в то же время синоптики прогнозируют, что в южных регионах Украины будет солнечная погода. Впрочем, даже здесь может пойти дождь ночью.

30 мая днем на юге температура от +21 до +24, на востоке от +22 до +25, в центре от +16 до +18, на севере от +16 до +18, на западе от +12 до +16. В Киеве днем — дождь с грозой, температура от +16 до +18.

На юге ночью температура от +11 до +16, на востоке от +13 до +15, в центре от +10 до +12, на севере от +10 до +12, на западе от +6 до +10. В Киеве ночью продолжится дождь с грозой, температура от +10 до +12.

Погода в Украине

За последние сутки погода в Украине оставляла желать лучшего — конец третьего месяца весны заканчивается дождями с грозой.

Из-за осложненных погодных условий более 100 населенных пунктов оставались без электроснабжения. Синоптики призывают украинцев по возможности пересидеть непогоду в домашних условиях.