В результате осложнения погодных условий 29 мая около 108 населенных пунктов остались без электроснабжения.

В частности это произошло из-за сильных порывов ветра и грозы. В регионах из-за непогоды сработала система автоматической защиты.

По состоянию на утро 23 мая, 108 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без света. В частности, в Киевской — 44, Черниговской — 22, Черкасской — 15, Кировоградской — 14 и Житомирской — 13 населенных пунктов.

Сейчас бригады облэнерго работают в этих местностях для восстановления электроснабжения. В то же время ДСНС предупреждает украинцев, что непогода не отступила — в ряде регионов ожидается ухудшение погодных условий.

В частности, в Киеве и Киевской области будут грозы (1 уровень опасности, желтый). Также ожидаются грозы днем ​​в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях, значительный дождь, а также град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Погода в Украине

За последние сутки погода в Украине была достаточно изменчивой. Днем украинцы нежились под теплым солнышком, однако вечером начался сильный ливень с грозой.

В то же время синоптики прогнозируют, что дождь в Украине продлится еще как минимум в течение суток, поэтому призывают граждан по возможности оставаться дома.