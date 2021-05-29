Люди уже давно заметили, что Луна и ее фазы влияют на все живое на планете. Для садоводов это особенно важно, потому они используют посевной календарь.

Учитывая его информацию, они могут спланировать все необходимые меры для получения урожая. В нем подробно расписываются идеальные дни для посева растений, с учетом влияния Луны и знаков зодиака на природу.

Посевной календарь может стать вашим помощником в планировании огородного сезона и поможет понять, при какой фазе Луны лучше планировать все посевы, посадку и пересадку растений.

Если посадить конкретную культуру в правильной лунной фазе, она будет лучше расти и даст хороший урожай. Какие дни более благоприятны для определенных садовых работ, подскажет посевной календарь на 2021.

С помощью посевного календаря можно точно определить, когда лучше заниматься посевом овощей и фруктов, а когда лучше планировать высадки в грунт.

Какие дни благоприятные, а в какие не рекомендуется заниматься работами на земле, смотрите в материале Фактов ICTV.

Посевной календарь 2021 года

Садоводы знают, как фазы Луны могут повлиять на рассаду и когда лучше посадить культуру, чтобы получить хороший урожай.

Например, фаза новолуния считается благоприятной для рассады, а полнолуние наоборот подавляет рост и развитие растений. Посевы и посадки в эти дни могут быть неблагоприятными и не дать плодовитого урожая.

Соблюдая эти правила, земледельцы могут получить щедрый урожай.

Также в каждом месяце есть неблагоприятные дни для посева, посадки и любой работы на огороде.

Неблагоприятные дни для посадки согласно посевному календарю 2021 года.

В январе стоит воздержаться от работ — 12, 21, 22 и 28 января. В феврале неблагоприятно работать на огороде 11 и 27 числа. В марте — 12 и 28 числа. В это время можно заняться очисткой огорода. В апреле это 11 и 26 числа. В мае — 11 и 26 числа.

В июне — 1 и 24 числа, а в июле — 10 и 22 числа. В августе это будут 8 и 22 числа, а в сентябре 7 и 21. В октябре рассадой запрещено заниматься 6 и 20 числа.

В ноябре не стоит заниматься прополкой земли 15 и 19 числа, а в декабре это время выпадает на 4 и 19 числа.