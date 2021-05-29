30 мая украинские верующие отмечают день святых Евдокии и Ондрона, который согласно христианскому писанию считается сторожем ворот в рай.
Также этот день христиане вспоминают святую Жанну д’Арк.
Именины празднуют: Евдокия, Адриан, Степан, Афанасий.
30 мая — День работников полиграфии, книгораспространения и издательств Украины.
Народные приметы и традиции
- если идет сильный дождь или град — лето будет дождливым;
- традиционно в этот день работали на земле или в саду;
- незамужние девушки шли на вечерницы, чтобы найти счастливую судьбу;
- зацвела рябина или яблоня — к удачной рыбалке и хорошему клеву.
Что нельзя делать сегодня
- запрещалось принимать подарки или поднимать с земли найденные вещи;
- ходить на прогулки в лес, скверы или парки;
- планировать или отправляться в долгое путешествие;
- женщинам запрещалось печь хлеб;
- употреблять алкогольные напитки.
Этот день в истории
- 1431 — сожжение Жанны д’Арк в Руане;
- 1871 — свержение Парижской коммуны;
- 1876 - подписание царем Александром ІІ Эмского указа;
- 1942 — первый авианалет на Третий Рейх со стороны Великобритании;
- 2000 — похороны украинского композитора Игоря Билозира во Львове.
Напомним, Факты ICTV публиковали лунный календарь на 2021 год. В нем упоминаются самые главные христианские даты, включая посты и поминальные дни.