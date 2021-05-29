30 мая украинские верующие отмечают день святых Евдокии и Ондрона, который согласно христианскому писанию считается сторожем ворот в рай.

Также этот день христиане вспоминают святую Жанну д’Арк.

Именины празднуют: Евдокия, Адриан, Степан, Афанасий.

30 мая — День работников полиграфии, книгораспространения и издательств Украины.

Народные приметы и традиции

если идет сильный дождь или град — лето будет дождливым;

традиционно в этот день работали на земле или в саду;

незамужние девушки шли на вечерницы, чтобы найти счастливую судьбу;

зацвела рябина или яблоня — к удачной рыбалке и хорошему клеву.

Что нельзя делать сегодня

запрещалось принимать подарки или поднимать с земли найденные вещи;

ходить на прогулки в лес, скверы или парки;

планировать или отправляться в долгое путешествие;

женщинам запрещалось печь хлеб;

употреблять алкогольные напитки.

Этот день в истории

1431 — сожжение Жанны д’Арк в Руане;

1871 — свержение Парижской коммуны;

1876 ​​- подписание царем Александром ІІ Эмского указа;

1942 — первый авианалет на Третий Рейх со стороны Великобритании;

2000 — похороны украинского композитора Игоря Билозира во Львове.

Напомним, Факты ICTV публиковали лунный календарь на 2021 год. В нем упоминаются самые главные христианские даты, включая посты и поминальные дни.