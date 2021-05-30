По состоянию на утро 30 мая около 34 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за осложнения погодных условий.

В этих местностях сработали системы автоматической защиты, поэтому 34 населенных пункта в трех областях остались без света.

В частности из-за сильных порывов ветра и грозы в Днепропетровской (17), Запорожской (10) и Донецкой (7) области местные жители пока без электричества.

Также из-за дождей 30-31 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области), Прута и Серета произойдут подъемы уровней воды на 0,2 — 1,3 м.

Синоптики прогнозируют, что это обойдется без негативных последствий. В то же время в местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного склонного и местного стока.

Погода в Украине

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ряде регионов Украины. В частности во многих областях будут преобладать дожди с грозой.

Ожидается, что сильный дождь продолжится также и ночью. Полный прогноз погоды в Украине на 30 мая смотрите в материале на сайте Факты ICTV.