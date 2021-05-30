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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Какой праздник сегодня, 31 мая

31 травня свято

31 мая 2021 года отмечается Всемирный день без табака. Его в 1987 году основала Всемирная организация здравоохранения, чтобы обратить внимание общественности к проблеме смертности, вызванной курением.

31 мая – какой сегодня праздник

Также в этот день отмечается Всемирный день блондинок. По одной из версий праздник был основан американскими блондинками-адвокатессами, поскольку коллеги мужского пола не воспринимали их всерьез и препятствовали их карьерному росту. Через несколько лет популярность праздника распространилась и на другие страны.

По другой версии причиной возникновения праздника стал выход в 2001 году комедии Блондинка в законе.

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Кроме того, согласно православному календарю в этот день чтят память мученика Феодота Анкирского.

Приметы на 31 мая

  • Если луна бледная — жди дождя, а если ясная и яркая – быть засухе;
  • если комары собираются в тучи – погода будет теплой;
  • если солнце погрузилось в дымку – пройдет сильный дождь;
  • если солнце заволокли облака – к сильному ненастью;
  • если дикие кабаны в этот день вышли из болот —лето будет дождливым;
  • если отсырели листья осины — к плохому лету;

Что нельзя делать 31 мая

  • Незамужним девушкам в этот день нельзя сидеть дома в одиночестве, иначе найти вторую половинку не получится;
  • нельзя оборачиваться на оклики, поскольку в этот день вас может позвать нечистая сила, а тот, кто обернется на ее зов – будет жить в бедах и несчастьях;
  • нельзя брать в руки расческу, на которой остались волосы – это может спровоцировать тяжелые болезни, которые будет очень сложно излечить.

Именины 31 мая

31 мая День ангела празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Кристина, Макар, Михаил, Павел, Петр, Юлия.

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