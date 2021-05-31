День ангела — Юлии (31 мая): поздравления и значение имени

Девушки с именем Юлия празднуют свой День ангела два раза в год – 31 мая и 29 июля. В частности, сегодня православная церковь чтит память Иулии Анкирской.
Значение имени и характер Юлии
Имя Юлия имеет сразу два значения: с древнегреческого его можно перевести как кудрявая, пушистая, тогда как латинское происхождение означает из рода Юлиев.
Обладательницы этого имени одарены уникальным чувством юмора и острым умом. Для них характерна наблюдательность и сообразительность.
Люди с этим именем зачастую быстро теряют интерес к любой деятельности, а потому часто меняют профессии. Она также не любит занимать слишком ответственные должности.
Кроме того, Юлии обычно не заводят множество друзей, зато людям, с которыми они находится в близких отношениях они привыкли доверять полностью.
Брак девушек с таким именем как правило счастливый, особенно если чувства в семейной паре искренние.
СМС-поздравления с Днем ангела
Юля, поздравляю с именинами!
Я тебе желаю счастья сильного,
И любви чудесной, и здоровья,
Жить с огромной чистою любовью.
Пусть во всем всегда тебе везет,
И успех тебя не подведет.
Искренне желаю много счастья,
И любви большой и настоящей!
***
В день именин хочу, чтоб ты
Осуществила все мечты.
Пусть будет фейерверк, салют,
Пускай сюрпризы тебя ждут.
Пусть пронесется праздник пулей,
Желаю быть тебе счастливой, Юля,
Красивой, милой и беспечной,
Пусть счастье длится бесконечно!
***
Сегодня, Юля, будь счастливой,
Веселой, ласковой, красивой,
Ведь ты, родная, заслужила,
Чтоб в жизни все прекрасно было!
Пускай во всем тебе везет,
Успех тебя огромный ждет.
Хочу здоровья пожелать,
И именины отмечать!
***
Юлия, в День именин сегодня
Я Вам желаю счастья и тепла!
Любви держите крепче Вы поводья,
Чтоб никогда не бросила она!
И пусть в глазах сияет ярко счастье,
Глаза ведь — отражение души!
Так пусть не будет никогда ненастья,
Чтобы все дни Вам помогли цвести!
***
В День ангела я поздравляю
Красотку-Юленьку мою.
Пусть счастье, мир преображая,
Раскрасит ярко жизнь твою.
Не будет грусти и печали,
Легко проходит каждый день.
Успех дела твои венчает,
И ангела накроет сень.
Поздравления с Днем ангела в открытках
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