Гороскоп на июнь 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на июнь 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Стоит приготовиться к тому, что июнь будет достаточно сложным месяцем, особенно первая декада этого периода.

На протяжении первых десяти дней вас ожидают неожиданные повороты судьбы, проблемы, в частности конфликты, скандалы, раздел имущества или даже драки.

10 июня коридор затмений закроется в Близнецах, и уже тогда можно рассчитывать на улучшение ситуации. Хотя это будет и не быстро, потому что до 24 июня Меркурий будет находиться в ретроградной фазе движения.

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Во второй декаде месяца ожидается напряженный аспект Сатурна и Урана. Это будет создавать сложности на уровне государства, для экономики и финансов наступит кризисный момент.

В третьей декаде июня происходящее становится спокойней, а люди — добрее, легче находить компромисс. В конце месяца на мировой арене прогнозируется потепление.

Гороскоп для Овнов

Для вас первая половина июня будет достаточно напряженной: усталость, ухудшение здоровья. Вторая половина месяца будет удачней – выйдет сделать все, что ранее не удавалось. Получится обустроить необходимый уровень комфорта, получить повышение или даже обрести свое место под Солнцем. Обстоятельства предоставят хорошие возможности, чтобы удовлетворить ваши потребности. Чтобы активно действовать и закладывать фундамент на будущее – используйте третью декаду июня.

Гороскоп для Тельцов

Для представителей вашего знака этот период будет неблагоприятным, если решите взяться за серьезную работу и принятие важных решений. Творческой деятельности будет мешать агрессивная атмосфера извне. У вас получится решить проблемы в личных отношениях или заполучить внимание желанного партнера в третьей декаде месяца. На протяжении июня вы особенного привлекательны для представителей противоположного пола. Однако до 11 июня неосторожная реакция с вашей стороны или со стороны партнера может привести к громкому скандалу.

Гороскоп для Близнецов

Солнечное затмение 10 июня в Близнецах требует от вас ответственного подхода ко всем жизненным сферам. Усугубляет ситуацию ретроградность вашего управителя – Меркурия, поэтому вы чаще, чем представители других знаков, ощущаете сопротивление внешней среды, сталкиваетесь с непониманием. Но это хорошее время для отдыха, романтических встреч, возобновления взаимоотношений. В третьей декаде июня наступает долгожданное спокойствие, появляется уверенность в себе, своим волевым усилием, вы способны добиться многого. Помешать вам может резкость в отношениях, а также повышенная требовательность к представителям противоположного пола.

Гороскоп для Раков

Сезон затмений для вас всегда проходит сложно, так как Луна — ваш управитель — принимает самое прямое участие в этом явлении. Первые 10 дней будьте осторожны, берегите свое физическое и психическое здоровье, сведите к минимуму социальную активность. По возможности отдохните, занимайтесь самообразованием или домашними делами, однако будьте внимательны при работе с электрическим оборудованием, острыми предметами, т.к. велик риск получить травму или попасть в ДТП. Нарабатывайте дипломатические навыки, это поможет привлечь внимание влиятельных людей. Третья декада июня благоприятна для поиска и устройства на новую работу, начала долгосрочного проекта.

Гороскоп для Львов

Солнце – управитель Льва. 10 июня произойдет Солнечное затмение в знаке Близнецы, что окажет на вас очень мощное влияние. Первая декада месяца для вас — это период жестких трансформаций. Происходит освобождение от лишнего, завершение какого-то жизненного цикла, за которым последует новое начало. С 11 июня Марс — планета силы и активности — входит в ваш знак, что усилит ваши лидерские качества, поможет в достижении намеченных целей. Третья декада июня — очень интенсивная. Воспользуйтесь этим периодом и сделайте то, на что не хватало решимости и уверенности, в предыдущие месяцы.

Гороскоп для Дев

Меркурий — ваш управитель — в ретрофазе до 24 июня, что значительно влияет на качество вашей жизни. Может присутствовать ощущение, что все происходит как в замедленной съемке. Особенно сложные первые 10 дней июня – наваливается куча дел, которые невозможно выполнить, партнеры подводят, транспорт задерживается, вы опаздываете. Ваши чувства проходят проверку, и вы можете задуматься о том, стоит ли продолжать существующие отношения. К концу месяца можно ожидать упорядочивания и стабилизации по всем жизненным сферам. События, происходящие в июне, окажут серьезное влияние на долгий период времени.

Гороскоп для Весов

Ваши чувства обостряются, появляются страхи и сомнения, острее реагируете на шутки или колкости в свой адрес, особенно если это касается вашего внешнего вида. Не торопите события, не провоцируйте конфликты и выяснения отношений. После 10 июня внешняя среда к вам более благожелательна, появляются шансы и возможности добиться внимания симпатичного вам представителя противоположного пола, возобновить дорогие вам отношения. Ваша способность реализации целей, умственная подвижность, значительно повышаются к концу месяца.

Гороскоп для Скорпионов

Внешний напряженный фон событий провоцирует тревожность, агрессивность, ухудшение самочувствия. Берегите свои ресурсы, позаботьтесь вовремя о своем физическом и психическом здоровье. Велика вероятность оказаться участником какой-либо авантюры или интриги, о чем позже будете сожалеть. Кризисный месяц для финансовой сферы, возможны задержки выплат, убытки, потери. Во второй половине июня легче преодолевать препятствия, но энергично браться за работу стоит после 23 июня и тогда к концу месяца вы сможете вырваться вперед.

Гороскоп для Стрельцов

Не торопитесь, тщательно взвешивайте каждое слово и продумывайте все свои действия, особенно в первой декаде месяца. Главные события июня связаны со сферой коммуникаций, обучением, работой с информацией, а также ближайшими родственниками. Не планируйте важных дел на первую половину месяца, т.к. действия ваши в большинстве случаев окажутся неконструктивными, причем поймете вы это значительно позже, когда уже нельзя будет ничего исправить. После 23 июня все нормализуется, финансовые сделки будут доведены до успешного завершения, договоренности достигнуты.

Гороскоп для Козерогов

В этот период стоит свести к минимуму социальную и общественную активность, чтобы сосредоточиться на семье и своей внутренней жизни. У вас появятся какие-то тайны, вы можете получить информацию, которая изначально к вам не должна была попасть. В таком случае вы сможете обойти острые углы и избежать проблем. Особенно сложна для вас вторая декада месяца, поскольку вы вынуждены менять свои планы и склонны воспринимать это очень болезненно. К концу месяца обстоятельства складываются для вас благоприятно, поэтому не упустите благоприятных возможностей и шансов.

Гороскоп для Водолеев

Меняется окружение, способы получения информации, устоявшееся и привычное уже не интересно. Также актуальна тема любви – желания затухают. Понятие красоты претерпевает изменения. Возможен возврат к отношениям, которые были очень давно. Важно создать режим, рационализировать свои действия, поступки, найти для себя деятельность, где ваши усилия будут наиболее эффективны. Может произойти переоценка ценностей – то, что ранее было для вас важно, уже не воспринимается вами столь значимо. Если актуален вопрос смены работы, хорошо этим заняться в третьей декаде июня.

Гороскоп для Рыб

Несмотря на достаточно сложный период, Вселенная к вам будет благосклонной. Однако если вы будете преувеличивать значимость своей работы или успехи в ней, то проблемы могут появиться. Вы обнаружите много интересного и необычного, а это может совершенно поменять ваши планы. Вы можете познать истину, которая поможет обрести свободу. Отделите сложное от простого, стабильное от переменчивого. Вам стоит использовать этот месяц для анализа и перемен. Вам нужно руководствоваться желаниями и потребностями. Третью декаду месяца можно охарактеризовать как развязку сюжета.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.