Гороскоп на неделю, с 31 мая по 6 июня 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Эта неделя находится в коридоре затмений — между лунным и солнечным. В такие коридоры мы часто завершаем ситуации, которые тянутся из прошлого. К тому же 31 мая начинается период ретроградного Меркурия, так что наша основная задача – увидеть в ретроспективе перспективу. Общая рекомендация: не начинаем новых проектов, если они не являются логичным продолжением проектов прошлых, неким этапом на пути. Не делаем крупных покупок. А если делаем, внимательно проверяем наличие гарантийного талона. Мелкий шрифт в договорах становится особенно важным. Как показывает практика, именно эти пункты потом оказываются самыми важными. Ближе к концу недели усиливается риск аварий, травм, скандалов и любого другого агрессивного поведения. К выходным лучше выехать в спокойное место и провести время с теми, с кем скандалы не страшны.

Гороскоп для Овнов

Вокруг вас происходит оживление. Могут появиться люди, которых вы давно не видели, — друзья детства, старые добрые знакомые, бывшие соседи. И вообще, хорошо проводить время именно с хорошими знакомыми, которым вы доверяете и в которых вы уверены. Вы можете узнать какую-то новость, которая для других давно уже давно не нова. Будьте осторожны со всем, что слышите. Многое может оказаться банальной сплетней. Под конец недели будьте особенно осторожны с выяснением отношений, особенно в семье и на работе со старшими людьми. Назревает конфликт, и сдержать себя может быть трудно (особенно это касается тех, кто родился после 10 апреля.

Гороскоп для Тельцов

Продолжается период вероятных денежных потерь. Точно не время покупать и вкладывать. Зашивайте карманы и проверьте пин-коды и лимиты своих карт. В первую половину недели может быть ощущение растраты не только денег, но и личного ресурса, энергии. А вот с четверга должно стать немного легче. Вы можете ощутить поддержку от друзей, единомышленников и целых групп людей. Это хороший период для выхода в свет и приятного времяпровождения.

Но это не самая лучшая неделя для поездок, так что по возможности не планируйте их, а в дороге будьте осторожны за рулем (особенно в конце недели).

Гороскоп для Близнецов

Вам сейчас нелегко. Одно затмение прошло, другое грядет, и между ними – полная неразбериха. Планы приходится создавать на лету, информации через вас проходит в разы больше обычного, и все это не помогает остановиться и расслабиться. А было бы очень хорошо, особенно тем, у кого на этой и на следующей неделе дни рождения. Для вас ретроспективный анализ особенно полезен. Вряд ли вы обнаружите что-то новое в прошлом, но вспомните, почему и как вы оказались там, где вы есть сейчас. Если у вас были трудности с финансами, то со второй половины недели они могут понемногу налаживаться, а у кого-то — всерьез и надолго. Тем не менее, не торопитесь тратить. Сейчас можно быстро получить и быстро потерять.

Гороскоп для Раков

Наиболее сложным может оказаться конец недели. Выходные чреваты громким выяснением отношений с партнерами. Даже если вы очень спокойны по натуре, есть риск сорваться на крик. Поэтому позаботьтесь о себе. Не забудьте выделить время на себя любимого/любимую. Найдите время “вспомнить все”, но не для того, чтобы в конце недели это “всё” вылить на партнера, а чтобы увидеть стратегическую линию своей жизни. Откуда иду? Куда пришел? Что дальше? Это ваши вопросы недели.

Гороскоп для Львов

В начале недели хорошо бы проверить свои планы и сверить их с планами других людей, внести нужные корректировки и помнить о том, что вы светите только благодаря тому, что на вас смотрят. Так что не ополчайте против себя ваших зрителей, держите слово и помогайте тем, кто в этом нуждается. Светские мероприятия на этой неделе могут оказаться излишне утомительными, особенно под конец недели. А вот полежать дома с бокалом чая – прекрасная альтернатива для восстановления ресурса.

Гороскоп для Дев

Девы продолжают разгребать завалы на работе. Вы можете оказаться в центре внимания, и на вас могут скинуть всю тяжелую работу. Проверяйте и перепроверяйте. Повторяю это уже вторую неделю подряд. Ваша планета – Меркурий – сейчас в трудном положении, так что не надейтесь на быстрое решение вопросов. К начальству с жалобой тоже идти не время. А вот в личной жизни может проясниться ближе к концу недели. Выходите в общество, проведите время в приятной компании. Только не ввязывайтесь в споры, чтобы насладиться отдыхом сполна.

Гороскоп для Весов

Продолжается сложный период для студентов и тех, кто сдает сейчас экзамены. Концентрации способствует своевременный отдых. Не самое удачное время и для дальних поездок. Но если вы уже едете, проверяйте документы, берите с собой “запасные носки” на случай задержки и просто будьте готовы к неожиданностям. Они могут быть неприятными, но преодолимы – а после вы будете вспоминать о них с улыбкой. Если вы родились в сентябре, то на работе к концу недели можно ожидать приятного события, известия или даже премии. А вот рожденным в конце знака (середина октября) следует быть осторожнее в общении с руководством – назревает конфликт.

Гороскоп для Скорпионов

Наберитесь терпения и все еще не вкладывайте и не покупайте ничего существенного, особенно если это связано с отдыхом и развлечениями. Мелкий шрифт в договорах – для вас особенно актуален. С четверга неплохо заняться самообразованием, погрузиться в какую-то тему, которую вы давно хотели изучить, но времени не хватало. А если у вас есть дети, посвятите свое время им и займитесь их образованием. В конце недели вы можете быть втянуты в конфликты с родственниками, ближними и дальними. Особенно на выходных, когда вы можете “взорвать мозг” окружающим. Не надо. И осторожнее в дороге.

Гороскоп для Стрельцов

Как и Близнецам вам важно заняться переосмыслением и восстановлением цепочки событий своей жизни, особенно всего того, что связано с партнерскими отношениями. Партнеры сейчас могут подводить, обманывать, а ваша доверчивость позволяет им это делать. Постарайтесь не подписывать важные контракты, не делать резких движений (хотя учитывая затмения, возможно, сами обстоятельства вас вынудят к этому). Несмотря на всю вашу любовь к движению, сейчас может быть наиболее удачным решением расслабиться и отдохнуть дома. Поездки принесут опыт, но маловероятно, что отдых.

Гороскоп для Козерогов

Все болезни от нервов – это ваша шпаргалка на неделю. Мелкие, бытовые вопросы могут срываться, документы теряться, техника ломаться. Но это не повод нервничать. Все находится, все ремонтируется. Нервы – нет. А если вы родились в последнюю неделю знака (после 13 января), то поберегите и нервы своих половинок. Вспылить, настоять на своем, надавить – это не метод. Рожденные в начале знака (до 30 декабря) могут насладиться значительно большим спокойствием и гармонией в отношениях, особенно на выходных.

Гороскоп для Водолеев

Для семейных Водолеев это может быть довольно напряженное время, так как дети будут главными нарушителями планов. В творческих проектах возможно торможение, не торопитесь, пересмотрите то, что уже сделано, исправьте ошибки, сконцентрируйтесь на деталях. В них кроется “сами знаете кто”. И берегите здоровье, особенно те, кто родился после 13 февраля. В конце недели может быть обострение хронических состояний. Много сил может уйти на выяснение отношений с подчиненными, с теми, кто помогает вам.

Гороскоп для Рыб

Для вас этот коридор затмений может быть значимым, поэтому если вы уже видите, что какие-то темы вышли из-под контроля на прошлой неделе, на этой будет только развитие. Вы можете потерять ощущение тыла и безопасности, обнаружить, что готовы перевернуть все в доме с ног на голову. Но не торопитесь. Впрочем, лучше сделать перестановку мебели, чем выгонять родных из дому или жертвенно уходить в никуда. А с четверга у вас появляется некоторая поддержка – черпайте ресурс в любимых занятиях, в детях, в творчестве и игре. Когда есть ресурс — проблемы слабеют.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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