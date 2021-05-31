День защиты детей 2021: куда сходить в Киеве

Сегодня, 1 июня, не только первый день лета, но и праздник — Международный день защиты детей. В этот день для детворы, как правило, устраивают разнообразные развлечения.
Куда пойти в Киеве на День защиты детей — читайте на Фактах ICTV.
Тайна темной материи
Если ваш ребенок увлекается космосом и любит узнавать что-то новое, тогда ему точно понравится мероприятие, которое пройдет в Киевском планетарии — полнокупольный фильм Тайна темной материи.
Эта кинолента, продолжительностью в 46 минут, познакомит вашего ребенка с наибольшей загадкой современной астрофизики — что такое вселенная и из чего она сделана.
Где: ул. Большая Васильковская , 57/3.
Во сколько: 22.00.
Стоимость: 250-500 грн.
Игроленд
Погода непредсказуема, и если вдруг на День защиты детей пойдет дождь, то всегда есть альтернатива.
Хороший вариант для празднования — KidsBoomParty в Игроленде.
Ваше чадо ожидает развлекательная программа CosmosBoomParty вместе с Амонг Ас (персонаж игры Among Us). А также TikTok вечеринка.
Где: ТРЦ Sky Mall, третий этаж.
Во сколько: 15.00.
Стоимость: бесплатно.
Robopark
Интерактивная выставка площадью в 1 200 кв. м. Будет интересно не только вашему ребенку, но и вам.
52 современных робота со всего мира, семь зон виртуальной и дополненной реальности, разработки роботехники, мастер-классы, говорящие роботы-промоутеры и другое.
Где: ТЦ Gorodok Gallery, пр-т. Степана Бандери, 23.
Во сколько: с 10.00 до 21.00.
Стоимость: с 4 до 14 лет — 160 грн, с 14 лет — 260 грн.
Парк динозавров
Если вы еще не водили своего ребенка в парк динозавров, то День защиты детей — прекрасный повод для этого.
Это не просто фигуры древних существ, они роботизированные. Также в парке есть детские аттракционы.
Где: Гидропарк.
Во сколько: с 10.00.
Стоимость: от 3 до 12 лет — 100 грн, с 12 лет — 150 грн.
Мастер-класс Цветные бутылочки
Если ваш ребенок старше 4,5 лет и любит креативить, тогда этот мастер-класс специально для него. Наполнение баночек цветным песком, крупой, зерном, бисером, стеклянными шариками и другим.
Изготовленную композицию можно использовать в интерьере.
Стоит отметить, что на мастер-класс нужно записываться заранее.
Где: ул. М. Стельмаха 10 А, пятый этаж.
Цена: 225 грн.
Киевский зоопарк
Мало кто из детей не испытывает любви к животным. Пойти в зоопарк на День защиты детей — отличная идея.
Ваше чадо сможет увидеть волков, медведей, бегемотов, львов, зебр, больших попугаев и многих других животных. А также съесть сладкую вату или мороженое.
Где: пр-т. Победы, 32.
Во сколько: с 9.00 до 18.00.
Стоимость: 120 грн, до 5 лет — бесплатно.
ВДНХ
Беспроигрышный вариант, который точно понравится вашему ребенку — ВДНХ. Там можно найти развлечения для каждого не только на праздник, но и в любой другой обычный день.
Разнообразие мест для посещения — огромное — планета динозавров, планета бабочек, веревочный парк, контактный зоопарк, smart-площадка Лемурашник и многое другое.
Где: Національний Експоцентр України.
Стоимость: от 50 грн до 300 грн.
История Дня защиты детей
Первая международная конференция по проблемам детей состоялась в Женеве 1 июня 1925 года. Тогда впервые заявили о правах детей — запрете детского труда, рабства и проституции несовершеннолетних.
В 1950 году ООН объявила 1 июня днем защиты прав, жизни и здоровья детей.
В Украине этот праздник начали отмечать с 1999 года. Об истории Дня защиты детей — детальнее на Фактах ICTV.