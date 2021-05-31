День защиты детей 2021: куда сходить в Киеве

Сегодня, 1 июня, не только первый день лета, но и праздник — Международный день защиты детей. В этот день для детворы, как правило, устраивают разнообразные развлечения.

Куда пойти в Киеве на День защиты детей — читайте на Фактах ICTV.

Тайна темной материи

Если ваш ребенок увлекается космосом и любит узнавать что-то новое, тогда ему точно понравится мероприятие, которое пройдет в Киевском планетарии — полнокупольный фильм Тайна темной материи.

Эта кинолента, продолжительностью в 46 минут, познакомит вашего ребенка с наибольшей загадкой современной астрофизики — что такое вселенная и из чего она сделана.

Где: ул. Большая Васильковская , 57/3.

Во сколько: 22.00.

Стоимость: 250-500 грн.

Игроленд

Погода непредсказуема, и если вдруг на День защиты детей пойдет дождь, то всегда есть альтернатива.

Хороший вариант для празднования — KidsBoomParty в Игроленде.

Ваше чадо ожидает развлекательная программа CosmosBoomParty вместе с Амонг Ас (персонаж игры Among Us). А также TikTok вечеринка.

Где: ТРЦ Sky Mall, третий этаж.

Во сколько: 15.00.

Стоимость: бесплатно.

Robopark

Интерактивная выставка площадью в 1 200 кв. м. Будет интересно не только вашему ребенку, но и вам.

52 современных робота со всего мира, семь зон виртуальной и дополненной реальности, разработки роботехники, мастер-классы, говорящие роботы-промоутеры и другое.

Где: ТЦ Gorodok Gallery, пр-т. Степана Бандери, 23.

Во сколько: с 10.00 до 21.00.

Стоимость: с 4 до 14 лет — 160 грн, с 14 лет — 260 грн.

Парк динозавров

Если вы еще не водили своего ребенка в парк динозавров, то День защиты детей — прекрасный повод для этого.

Это не просто фигуры древних существ, они роботизированные. Также в парке есть детские аттракционы.

Где: Гидропарк.

Во сколько: с 10.00.

Стоимость: от 3 до 12 лет — 100 грн, с 12 лет — 150 грн.

Мастер-класс Цветные бутылочки

Если ваш ребенок старше 4,5 лет и любит креативить, тогда этот мастер-класс специально для него. Наполнение баночек цветным песком, крупой, зерном, бисером, стеклянными шариками и другим.

Изготовленную композицию можно использовать в интерьере.

Стоит отметить, что на мастер-класс нужно записываться заранее.

Где: ул. М. Стельмаха 10 А, пятый этаж.

Цена: 225 грн.

Киевский зоопарк

Мало кто из детей не испытывает любви к животным. Пойти в зоопарк на День защиты детей — отличная идея.

Ваше чадо сможет увидеть волков, медведей, бегемотов, львов, зебр, больших попугаев и многих других животных. А также съесть сладкую вату или мороженое.

Где: пр-т. Победы, 32.

Во сколько: с 9.00 до 18.00.

Стоимость: 120 грн, до 5 лет — бесплатно.

ВДНХ

Беспроигрышный вариант, который точно понравится вашему ребенку — ВДНХ. Там можно найти развлечения для каждого не только на праздник, но и в любой другой обычный день.

Разнообразие мест для посещения — огромное — планета динозавров, планета бабочек, веревочный парк, контактный зоопарк, smart-площадка Лемурашник и многое другое.

Где: Національний Експоцентр України.

Стоимость: от 50 грн до 300 грн.

История Дня защиты детей

Первая международная конференция по проблемам детей состоялась в Женеве 1 июня 1925 года. Тогда впервые заявили о правах детей — запрете детского труда, рабства и проституции несовершеннолетних.

В 1950 году ООН объявила 1 июня днем ​​защиты прав, жизни и здоровья детей.

В Украине этот праздник начали отмечать с 1999 года. Об истории Дня защиты детей — детальнее на Фактах ICTV.