Уже совсем недолго осталось до ежегодной выставки E3 (Electronic Entertainment Expo). Обычно из-за этого на июнь назначают не так уж и много релизов видеоигр.

Однако в этом году для многих проектов дату выхода назначили именно на июнь, а это значит, что игроки смогут порадовать себя не только большими анонсами, но и рядом интересных видеоигр.

Уже и не вспомнить, когда летом выходило столько интересных и крупных видеоигр.

Факты ICTV рассказывают о самых ожидаемых видеоиграх июня 2021 года и их датах выхода.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

После почти 10 лет тишины серия Virtua Fighter возвращается с переосмыслением пятой части с подзаголовком Ultimate Showdown.

Хотя видеоигра является ремастером проекта, который впервые увидел свет 15 лет назад, она получила столько нововведений, что ее можно считать новинкой.

Разработчики с нуля переделали все локации и модели бойцов, чтобы они соответствовали стандартам современных видеоигр. Игру полностью перенесли на движок Dragon Engine, который используют в серии Yakuza.

Однако сам геймплей останется без значительных изменений. Если вы когда-то играли в серию Virtua Fighter (возможно даже в одной из видеоигр Yakuza), то знаете, чего ожидать.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown пополнится новыми режимами для игры, такими как Турнир и Лига, в которых могут соревноваться до 16 игроков.

В новую версию видеоигры также войдут все 19 бойцов, которые появлялись за всю историю серии, включая Жана Куджо и Така Араши, которые были доступны только в версии Final Showdown.

Всем фанатам файтингов стоит ожидать невероятную конкуренцию в первые дни после выхода, ведь она будет доступна для подписчиков сервиса PlayStation Plus.

Дата выхода: 1 июня

Платформы: PlayStation 4

Ratchet & Clank: Rift Apart

Июнь станет прекрасным месяцем для фанатов PlayStation, поскольку вернется флагманская серия Ratchet & Clank, которая должна продемонстрировать, на что способна консоль нового поколения PlayStation 5.

Сюжет видеоигры расскажет о новом противостоянии Рэтчета – одного из последних представителей расы ломбаксов, и его робо-друга Кланка доктору Нефариосу, который наконец может достичь своей “мечты” – уничтожить всю органическую жизнь во вселенной.

На этот раз он попытается сделать это с помощью неисправного устройства, которое позволяет открывать порталы в другие измерения. И во время противостояния Рэтчет и Кланк окажутся в разных измерениях.

Теперь им придется искать дорогу домой, одновременно ища способ помешать планам доктора Нефариоса. Кланку в этом будет помогать новичок серии – ломбакс Ривет. Разработчики обещают, что Ratchet & Clank: Rift Apart станет прекрасным продолжением истории как для фанатов серии, так и для тех, кто играл только в ремейк первой части.

Геймплей традиционно будет миксом платформера и шутера с нововведениями, которые частично являются отсылкой к последним проектам студии – Marvel’s Spider-Man и Sunset Overdrive. То есть можно ожидать еще большей динамики видеоигры.

Например, теперь у ломбаксов будет возможность делать рывок между измерениями, который будет помогать преодолевать препятствия, а также уклоняться от атак врагов.

Главной же фишкой эксклюзива PlayStation 5 являются моментальные путешествия между измерениями. Скорость SSD дает возможность буквально за несколько секунд загружать целые уровни, чего, по словам разработчиков, сейчас просто не достичь на других платформах.

Арсенал Рэтчета и Ривет также пополнится новым и в некотором роде комичным оружием. От обычного пистолета до пульверизатора, который превращает врагов в растения.

На прохождение нового приключения Рэтчета и Кланка игрокам понадобится от 10 до 20 часов, в зависимости от стиля игры. Но точно можно сказать одно – это самая масштабная часть в серии, которая притаила кучу секретов.

Guilty Gear Strive

Remember you are blazing! Still your heart is blazing! (Помни, что ты пылаешь! До сих пор сердце твое пылает!) – эти строки из заглавной темы Guilty Gear Strive до сих пор звучат в ушах фанатов незадолго до релиза видеоигры.

Новая часть в серии файтингов Guilty Gear является продолжением Guilty Gear Xrd, но одновременно полным переосмыслением серии, чем должны наконец “достучаться” до широкой аудитории.

Если коротко, то Guilty Gear Strive – это драки один на один под драйвовый рок- и метал-саундтрек.

Вдаваясь в подробности, нужно сказать, что ее создатель Дайсукэ Исиватари всегда считал, что файтинги должны быть сложными. Поэтому не стоит ожидать, что и новая часть будет слишком легкой.

Скорее всего, она будет исповедовать подход “легко начать, но трудно освоить”. Многие механик серии решили упростить и добавили несколько новых.

Так называемый Roman Canсel, который позволяет расширить возможности для комбо, останется, но станет проще для восприятия новичками.

Больше внимания в Guilty Gear Strive будут уделять контратакам, которые будут давать возможность открыть оппонента и проводить комбо, которые при других условиях были бы невозможны.

На старте игрокам будет доступно 15 бойцов, но разработчики позаботились, чтобы все они были уникальными. После бета-тестирования можно с уверенностью сказать, что изучать каждого из них – это как играть в совершенно другую игру.

Бесспорно то, что выход этой видеоигры – только начало. В последние годы разработчики из Arc System Works адаптировались к новым реалиям в индустрии видеоигр и теперь больше сосредотачиваются на длительной поддержке своих проектов.

Это означает, что ростер бойцов будет пополняться с годами, будут появляться новые механики и расширяться старые. А замечательный онлайн-функционал дает уверенность в том, что каждый игрок сможет найти равного себе соперника.

Дата выхода: 11 июня

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, ПК

Mario Golf: Super Rush

Фанатов Nintendo в этом месяце ждет новая спортивная игра Mario Golf: Super Rush, которая сочетает в себе классическую игру в гольф и, пожалуй, самого известного персонажа видеоигр – Марио, а также его друзей и соперников.

Кроме обычной игры в гольф, игрокам будет доступен сюжетный режим, в котором они создадут собственного персонажа, чтобы противостоять лучшим спортсменам из Грибного королевства.

Также среди нововведений режимы Скоростного гольфа и Гольфа-борьбы. В первом все игроки будут одновременно бить по своему мячу, а затем будут пытаться быстрее остальных добраться до него, чтобы сделать следующий удар и первыми загнать мяч в лунку.

Планирование наперед, способности каждого персонажа и мастерство в игре здесь будут играть значительную роль.

Второй же режим чем-то похож на Скоростной гольф, но с той разницей, что игрокам будет доступно одновременно девять лунок и победит тот, кто первым загонит три мяча.

Mario Golf: Super Rush подойдет всем, кто любит соревноваться с друзьями в ярких и неординарных видеоиграх.

Дата выхода: 25 июня

Платформы: Nintendo Switch

Немного в придачу

Также мы коротко расскажем о еще нескольких видеоиграх, которые выходят в июне 2021 года.

10 июня на PlayStation 5 заглянет Final Fantasy VII Remake Intergrade. Она не только улучшит графику и работу видеоигры, но и добавит новую главу, в которой главную роль будет играть Юффи.

Все владельцы ремейка на PlayStation 4 получат обновление бесплатно, а вот за дополнительную главу придется заплатить.

Также 10 июня выйдет сборник Ninja Gaiden: Master Collection, который будет включать в себя 3 части серии Ninja Gaiden со всем дополнительным контентом.

Ninja Gaiden – один из лучших и самых сложных представителей жанра Hack and Slash в седьмом поколении игровых консолей. Игроки на всех актуальных платформах смогут почувствовать себя современными ниндзя, расправляясь с врагами быстро и стильно.

На 25 июня запланирован выход необычной Scarlet Nexus – слияния экшна и ролевой игры в аниме-стилистике.

Игроки смогут взять под контроль одного из двух персонажей, наделенных паранормальными способностями для противостояния монстрам, которых называют Иные.

У каждого из них будет своя кампания для прохождения, собственные союзники и умения, что должно прибавить видеоигре реиграбельности.

Сыграть в необычный проект можно будет на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.

