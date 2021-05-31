Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в Украине в течение всего дня. В частности, в ближайшее время и до конца суток ожидается дождь и гроза (1-й уровень опасности, желтый).

30 мая на реках бассейна Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м, местами возможен начальный выход воды на пойму.

В то же время в местах, где пройдут сильные ливни, вероятно формирование значительного склонного и местного стока (1-й уровень опасности, желтый).

Также из-за ожидаемых дождей 31 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и Серета уровень воды поднимется на 0,2 — 1,3 м без негативных последствий.

Погода в Украине

Укргидрометцентр прогнозирует, что погода в Украине 31 мая будет дождливой и холодной, одновременно ожидается гроза.

Однако в северных областях совсем другая ситуация — в регионе синоптики обещают теплую и сухую погоду. Подробнее о погоде в Украине 31 мая — читайте в материале на сайте Факты ICTV.