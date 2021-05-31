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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Троица и День отца: календарь праздников на июнь 2021

друзі на пляжі влітку, календар свят на червень 2021, червень, літо

Вскоре в Украину придет долгожданное лето. В июне многие наши граждане, несмотря на ​​карантин, планируют отпуск. А помочь осуществить его могут дополнительные выходные в честь праздников.

О том, сколько их в первом месяце лета 2021 года — читайте в материале Фактов ICTV.

В частности, в июне украинцы будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица, а также множество неофициальных, среди которых день молодежи, день журналиста и день друзей.

Праздники в июне 2021:

  • 1 июня — День защиты детей
  • 4 июня — Международный дeнь невинных детей — жертв агрессии
  • 4 июня — День хозяйственных судов
  • 5 июня — Всемирный день окружающей среды
  • 6 июня — День работников водного хозяйства
  • 6 июня — День работников местной промышленности
  • 6 июня — День журналиста
  • 8 июня — Всемирный день океанов
  • 9 июня — Международный день друзей
  • 12 июня — День работников фондового рынка
  • 13 июня — День работников легкой промышленности
  • 14 июня — Всемирный день донора
  • 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня — День участкового инспектора полиции
  • 20 июня — День медицинского работника
  • 20 июня — Троица
  • 20 июня — День отца
  • 22 июня — День скорби и предоставления почестей памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня — День государственной службы Украины
  • 25 июня — День таможенной службы Украины
  • 26 июня — Международный день борьбы пpотив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота
  • 27 июня — День молодежи
  • 28 июня — День Конституции Украины

Календар свят на червень 2021

Читайте
Календарь государственных праздников на 2021 год

Церковный календарь

С 1 по 30 апреля продолжался многодневный Великий пост. Во время поста нельзя было употреблять мясо и продукты животного происхождения.

Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходила Страстная седмица. Это была последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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