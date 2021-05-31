Вскоре в Украину придет долгожданное лето. В июне многие наши граждане, несмотря на ​​карантин, планируют отпуск. А помочь осуществить его могут дополнительные выходные в честь праздников.

О том, сколько их в первом месяце лета 2021 года — читайте в материале Фактов ICTV.

В частности, в июне украинцы будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица, а также множество неофициальных, среди которых день молодежи, день журналиста и день друзей.

Праздники в июне 2021:

1 июня — День защиты детей

4 июня — Международный дeнь невинных детей — жертв агрессии

4 июня — День хозяйственных судов

5 июня — Всемирный день окружающей среды

6 июня — День работников водного хозяйства

6 июня — День работников местной промышленности

6 июня — День журналиста

8 июня — Всемирный день океанов

9 июня — Международный день друзей

12 июня — День работников фондового рынка

13 июня — День работников легкой промышленности

14 июня — Всемирный день донора

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня — День участкового инспектора полиции

20 июня — День медицинского работника

20 июня — Троица

20 июня — День отца

22 июня — День скорби и предоставления почестей памяти жертв войны в Украине

23 июня — День государственной службы Украины

25 июня — День таможенной службы Украины

26 июня — Международный день борьбы пpотив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота

27 июня — День молодежи

28 июня — День Конституции Украины

Читайте Календарь государственных праздников на 2021 год

Церковный календарь

С 1 по 30 апреля продолжался многодневный Великий пост. Во время поста нельзя было употреблять мясо и продукты животного происхождения.

Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходила Страстная седмица. Это была последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.