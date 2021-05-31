Вскоре в Украину придет долгожданное лето. В июне многие наши граждане, несмотря на карантин, планируют отпуск. А помочь осуществить его могут дополнительные выходные в честь праздников.
О том, сколько их в первом месяце лета 2021 года — читайте в материале Фактов ICTV.
В частности, в июне украинцы будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица, а также множество неофициальных, среди которых день молодежи, день журналиста и день друзей.
Праздники в июне 2021:
- 1 июня — День защиты детей
- 4 июня — Международный дeнь невинных детей — жертв агрессии
- 4 июня — День хозяйственных судов
- 5 июня — Всемирный день окружающей среды
- 6 июня — День работников водного хозяйства
- 6 июня — День работников местной промышленности
- 6 июня — День журналиста
- 8 июня — Всемирный день океанов
- 9 июня — Международный день друзей
- 12 июня — День работников фондового рынка
- 13 июня — День работников легкой промышленности
- 14 июня — Всемирный день донора
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- 18 июня — День участкового инспектора полиции
- 20 июня — День медицинского работника
- 20 июня — Троица
- 20 июня — День отца
- 22 июня — День скорби и предоставления почестей памяти жертв войны в Украине
- 23 июня — День государственной службы Украины
- 25 июня — День таможенной службы Украины
- 26 июня — Международный день борьбы пpотив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота
- 27 июня — День молодежи
- 28 июня — День Конституции Украины
Церковный календарь
С 1 по 30 апреля продолжался многодневный Великий пост. Во время поста нельзя было употреблять мясо и продукты животного происхождения.
Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходила Страстная седмица. Это была последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.
Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.