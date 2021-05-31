В мире 1 июня отмечают День защиты детей. Это праздник отмечают с 1950 года, а в Украине — с 1998 года, когда президент подписал соответствующий указ.

В первый день лета еще один праздник — Всемирный день родителей. Он еще молодое. Решение о его праздновании приняла Генассамблея ООН в октябре 2012 года. 1 июня проводятся различные мероприятия в честь традиционных семейных ценностей, роли и значения родителей для всех поколений.

В церковном календаре — это день памяти святого Иоанна, которого в народе называли Оберегом Нивы, или просто Иван Довгый. Наши предки когда-то делали заговоры на защиту урожая от непогоды, ветра и вредителей.

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Именины 1 июня

В этот день именины празднуют: Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Олег, Александр, Павел и Сергей.

Народные приметы на 1 июня:

В этот день надо сеять огурцы — будет богатый урожай.

Дождь 1 июня — до засушливого лета.

Если холодно — еще 40 дней будет такая погода.

Обильная роса — в среднем до хорошего урожая.

Туман на Ивана Долгого — осени будет много грибов.

Если вороны садятся клювами в одну сторону — ждите сильного ветра.

Что нельзя делать 1 июня:

Особых запретов нет, разве что не стоит сорить в этот день одновременно можно заняться уборкой.

Церковный календарь

С 1 по 30 апреля продолжался многодневный Великий пост. Во время поста нельзя было употреблять мясо и продукты животного происхождения.

Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходила Страстная седмица. Это была последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

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