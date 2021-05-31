В мире 1 июня отмечают День защиты детей. Это праздник отмечают с 1950 года, а в Украине — с 1998 года, когда президент подписал соответствующий указ.
В первый день лета еще один праздник — Всемирный день родителей. Он еще молодое. Решение о его праздновании приняла Генассамблея ООН в октябре 2012 года. 1 июня проводятся различные мероприятия в честь традиционных семейных ценностей, роли и значения родителей для всех поколений.
В церковном календаре — это день памяти святого Иоанна, которого в народе называли Оберегом Нивы, или просто Иван Довгый. Наши предки когда-то делали заговоры на защиту урожая от непогоды, ветра и вредителей.
Именины 1 июня
В этот день именины празднуют: Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Олег, Александр, Павел и Сергей.
Народные приметы на 1 июня:
- В этот день надо сеять огурцы — будет богатый урожай.
- Дождь 1 июня — до засушливого лета.
- Если холодно — еще 40 дней будет такая погода.
- Обильная роса — в среднем до хорошего урожая.
- Туман на Ивана Долгого — осени будет много грибов.
- Если вороны садятся клювами в одну сторону — ждите сильного ветра.
Что нельзя делать 1 июня:
- Особых запретов нет, разве что не стоит сорить в этот день одновременно можно заняться уборкой.
Церковный календарь
С 1 по 30 апреля продолжался многодневный Великий пост. Во время поста нельзя было употреблять мясо и продукты животного происхождения.
Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходила Страстная седмица. Это была последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.
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