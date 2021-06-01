Чем заменить пластиковый мусорный пакет

1 июня Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов на территории Украины.

Чем заменить пластиковые пакеты — читайте на Фактах ICTV.

Прекрасной альтернативой полиэтиленовым мусорным мешкам могут стать био-пакеты, которые сравнительно быстро разлагаются — три года.

Отличным решением будет организовать дома раздельный сбор мусора и установить компостер или диспоузер для пищевых отходов. Тогда вы сможете делать мусорные пакеты из старой газеты или любой другой ненужной бумаги.

Также можно сортировать отходы в разные ведра и выносить мусор в бак вместе с ними. А еще можно обойтись совсем без пакетов. После — просто ополоснуть ведро водой.

При походе в магазин полиэтиленовый пакет лучше заменить эко-сумкой (авоськой). Во-первых — это удобно и меньше рисков того, что она порвется, во-вторых — она многоразовая и долго вам прослужит.

Фасовочные пакеты в супермаркете также можно заменить на эко-мешочки, однако нужно не забывать постоянно брать их с собой.

Также сейчас становятся популярными крафт-пакеты, сделанные из экологически чистого материала. Период их разложения — до одного года.

Тканевые мешочки или обычные стеклянные банки отлично подойдут для хранения сыпучих продуктов, ко всему прочему, они намного практичнее чем пластиковые.

В Украине запретили пластиковые пакеты

1 июня народные депутаты 297 голосами поддержали во втором чтении законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Этот запрет не касается биоразгалающихся пластиковых или сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Штрафы за использование пластиковых пакетов — смотрите на Фактах ICTV.