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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Альтернатива есть: чем заменить пластиковые пакеты

Альтернатива есть: чем заменить пластиковые пакеты

1 июня Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов на территории Украины.

Чем заменить пластиковые пакеты — читайте на Фактах ICTV.

Прекрасной альтернативой полиэтиленовым мусорным мешкам могут стать био-пакеты, которые сравнительно быстро разлагаются — три года.

Чем заменить пластиковый мусорный пакет

Отличным решением будет организовать дома раздельный сбор мусора и установить компостер или диспоузер для пищевых отходов. Тогда вы сможете делать мусорные пакеты из старой газеты или любой другой ненужной бумаги.

Также можно сортировать отходы в разные ведра и выносить мусор в бак вместе с ними. А еще можно обойтись совсем без пакетов. После — просто ополоснуть ведро водой.

Чем заменить пластиковый мусорный пакет

При походе в магазин полиэтиленовый пакет лучше заменить эко-сумкой (авоськой). Во-первых — это удобно и меньше рисков того, что она порвется, во-вторых — она многоразовая и долго вам прослужит.

Чем заменить пластиковый мусорный пакет

Фасовочные пакеты в супермаркете также можно заменить на эко-мешочки, однако нужно не забывать постоянно брать их с собой.

Чем заменить пластиковый мусорный пакет

Также сейчас становятся популярными крафт-пакеты, сделанные из экологически чистого материала. Период их разложения — до одного года.

Чем заменить пластиковый мусорный пакет

Тканевые мешочки или обычные стеклянные банки отлично подойдут для хранения сыпучих продуктов, ко всему прочему, они намного практичнее чем пластиковые.

Чем заменить пластиковый мусорный пакет

В Украине запретили пластиковые пакеты

1 июня народные депутаты 297 голосами поддержали во втором чтении законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Этот запрет не касается биоразгалающихся пластиковых или сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Штрафы за использование пластиковых пакетов — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos, Pexels

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