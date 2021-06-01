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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

День защиты детей: лучшие поздравления

День защиты детей: лучшие поздравления

День защиты детей — это прекрасная возможность для того, чтобы еще раз вспомнить о важности прав детей. В этот день стоит порадовать своих малышей и еще раз напомнить им о родительской заботе и любви.

Международный День защиты детей в Украине празднуют 1 июня. Стоит отметить, что этот праздник является популярным в более чем 60 странах мира.

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Лучшие поздравления ко Дню защиты детей — смотрите на Фактах ICTV.

***

Милый праздник наступает —
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,
Пусть не молкнет звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.

***

Самый классный праздник
Наступает летом.
Он наполнен радостью,
Смехом, солнцем, светом.

Первого июня
Деток поздравляем —
Мальчиков и девочек.
Счастья им желаем!

Дарим им конфеты,
Книжки и игрушки.
В этот день веселый
Им не будет скучно.

Ведь для них сегодня
Все, что есть на свете.
Главное, чтоб были
Счастливы все дети!

***

Дети — это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же жизнь будет прекрасной
У всех деток на Земле!

В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Пускай рядышком идут!

***

Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.

Пусть не болеют никогда
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает.

***

С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!

***

Дети — это наше счастье,
Наше главное богатство.
Ребятишкам мы желаем
Чаще, больше улыбаться.

Поздравляем всех девчонок
И мальчишек с Днем детей.
Будут пусть они здоровы,
Жизнь их будет веселей!

История праздника День защиты детей

В Украине День защиты детей начали праздновать в 1999 году после того, как Леонид Кучма подписал специальный указ. Но в мире об этом дне заговорили намного раньше.

Подробнее об истории праздника День защиты детей — читайте на Фактах ICTV.

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