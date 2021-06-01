День защиты детей — это прекрасная возможность для того, чтобы еще раз вспомнить о важности прав детей. В этот день стоит порадовать своих малышей и еще раз напомнить им о родительской заботе и любви.

Международный День защиты детей в Украине празднуют 1 июня. Стоит отметить, что этот праздник является популярным в более чем 60 странах мира.

Лучшие поздравления ко Дню защиты детей — смотрите на Фактах ICTV.

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Милый праздник наступает —

День защиты всех детей,

Он семью объединяет,

Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,

Пусть не молкнет звонкий смех,

Пусть летит от сердца к сердцу

Счастья радостный привет.

***

Самый классный праздник

Наступает летом.

Он наполнен радостью,

Смехом, солнцем, светом.

Первого июня

Деток поздравляем —

Мальчиков и девочек.

Счастья им желаем!

Дарим им конфеты,

Книжки и игрушки.

В этот день веселый

Им не будет скучно.

Ведь для них сегодня

Все, что есть на свете.

Главное, чтоб были

Счастливы все дети!



***

Дети — это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же жизнь будет прекрасной

У всех деток на Земле!

В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Пускай рядышком идут!



***

Хочу, чтоб дети всей земли

Спокойно жили, не страдая.

Пускай купаются в любви,

Смеются радостно, играют.

Пусть не болеют никогда

И их никто не обижает.

Пусть будут счастливы всегда,

Пусть Бог от бед их защищает.

***

С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!



***

Дети — это наше счастье,

Наше главное богатство.

Ребятишкам мы желаем

Чаще, больше улыбаться.

Поздравляем всех девчонок

И мальчишек с Днем детей.

Будут пусть они здоровы,

Жизнь их будет веселей!

История праздника День защиты детей

В Украине День защиты детей начали праздновать в 1999 году после того, как Леонид Кучма подписал специальный указ. Но в мире об этом дне заговорили намного раньше.

Подробнее об истории праздника День защиты детей — читайте на Фактах ICTV.