День защиты детей — это прекрасная возможность для того, чтобы еще раз вспомнить о важности прав детей. В этот день стоит порадовать своих малышей и еще раз напомнить им о родительской заботе и любви.
Международный День защиты детей в Украине празднуют 1 июня. Стоит отметить, что этот праздник является популярным в более чем 60 странах мира.
Лучшие поздравления ко Дню защиты детей — смотрите на Фактах ICTV.
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Милый праздник наступает —
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.
Пусть же будет мирным детство,
Пусть не молкнет звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.
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Самый классный праздник
Наступает летом.
Он наполнен радостью,
Смехом, солнцем, светом.
Первого июня
Деток поздравляем —
Мальчиков и девочек.
Счастья им желаем!
Дарим им конфеты,
Книжки и игрушки.
В этот день веселый
Им не будет скучно.
Ведь для них сегодня
Все, что есть на свете.
Главное, чтоб были
Счастливы все дети!
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Дети — это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же жизнь будет прекрасной
У всех деток на Земле!
В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Пускай рядышком идут!
***
Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.
Пусть не болеют никогда
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает.
***
С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
***
Дети — это наше счастье,
Наше главное богатство.
Ребятишкам мы желаем
Чаще, больше улыбаться.
Поздравляем всех девчонок
И мальчишек с Днем детей.
Будут пусть они здоровы,
Жизнь их будет веселей!
История праздника День защиты детей
В Украине День защиты детей начали праздновать в 1999 году после того, как Леонид Кучма подписал специальный указ. Но в мире об этом дне заговорили намного раньше.
Подробнее об истории праздника День защиты детей — читайте на Фактах ICTV.