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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Экологичная альтернатива: какие пакеты запрещены, а какие можно будет использовать

Экологичная альтернатива: какие пакеты запрещены, а какие можно будет использовать

Сегодня, 1 июня, Верховная Рада практически полностью запретила распространение пластиковых пакетов в Украине.

Председатель ОО Зеленая генерация Александр Коваль помог разобраться, какие пакеты запрещены, а какие можно будет использовать — читайте на Фактах ICTV.

Тонкие, сверхтонкие и оксо-биоразлагаемые пакеты попали под ограничения.

Фасовочные пакеты, которые используются в магазинах, также будут запрещены к бесплатному распространению. Это означает то, что со временем на них установят минимальную цену для того, чтобы стимулировать потребителей не использовать их.

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Толстые пакеты 50 микрометров также запрещены для бесплатной раздачи. А вот те, которые изготовлены из крахмального сырья, распространять можно будет.

— Идея не в том, чтобы запретить пластиковые пакеты, а в том, чтобы перейти на более экологичные альтернативы. Пакеты из крахмала можно компостировать, например, закопать в землю, — говорит Александр.

Картонные пакеты также разрешены в использовании, но лучший вариант для покупок в магазине — это эко-сумки, которые не только экологические, но и многоразовые.

В Украине запретили пластиковые пакеты

1 июня народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. За него было отдано 297 голосов.

Детальнее о законопроекте №2051-1, а также штрафы за использование пластиковых пакетов — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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