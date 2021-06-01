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Факты / Lifestyle
Андрій Жигайло |

История Дня защиты детей 2021: как появился праздник и его символ

День захисту дітей

Ежегодно в первый день лета украинцы отмечают международный День защиты детей. Это важный праздник, который напоминает родителям о необходимости защищать своих детей и заботиться о них.

Как возник праздник День защиты детей — читайте на Фактах ICTV.

В Украине День защиты детей празднуют уже 22-й год подряд. Впервые эту традицию начал президент Украины Леонид Кучма в 1999 году.

Но во всем мире о этом дне заговорили значительно раньше. 1 июня 1925 года в Женеве состоялась первая международная конференция по проблемам и правам детей.

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Особое внимание уделили запрете детского труда и рабства, а также торговли и проституции несовершеннолетних.

Официальным символом праздника считается зеленый флаг, который символизирует гармонию. В центре Земля и пять фигурок людей, которые показывают единство всех рас и народов.

День защиты детей 2021: история праздника

У 1950 году ООН объявила 1 июня днем ​​защиты прав, жизни и здоровья детей. По их данным каждый десятый ребенок регулярно становится жертвой агрессивного поведения взрослых.

В 1989 году страны ООН подписали Конвенцию о правах ребенка, к которой Украина присоединилась в 1991 году.

Куда пойти на День защиты детей в Киеве

Традиционно в международный День защиты детей родители пытаются порадовать своих малышей разнообразными развлечениями. Стоит отметить, что в Киеве есть много вариантов для отличного времяпрепровождения.

Куда пойти в Киеве на День защиты детей — читайте на Фактах ICTV.

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