Лето — это самое долгожданное время года для всех украинцев. Именно оно ассоциируется с отдыхом, отпуском и теплом.

В первый день лета стоит поздравить всех своих родных и друзей яркими открытками для того, чтобы поднять им настроение.

Лучшие картинки с первым днем лета — смотрите на Фактах ICTV.

Календарь праздников на июнь 2021

В июне 2021 украинцы смогут хорошо отдохнуть на набраться сил, поскольку этот месяц подарит всем два дополнительных нерабочих дня.

В частности, Украина будет отмечать один государственный праздник — День Конституции и один религиозный — Троица. Календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.