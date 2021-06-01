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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Картинки с первым днем лета

Картинки с первым днем лета

Лето — это самое долгожданное время года для всех украинцев. Именно оно ассоциируется с отдыхом, отпуском и теплом.

В первый день лета стоит поздравить всех своих родных и друзей яркими открытками для того, чтобы поднять им настроение.

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Лучшие картинки с первым днем лета — смотрите на Фактах ICTV.

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Календарь праздников на июнь 2021

В июне 2021 украинцы смогут хорошо отдохнуть на набраться сил, поскольку этот месяц подарит всем два дополнительных нерабочих дня.

В частности, Украина будет отмечать один государственный праздник — День Конституции и один религиозный — Троица. Календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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