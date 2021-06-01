Компания-издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming провела исследования игроков World of Tanks в Украине.
Выяснилось, что двое из трех геймеров предпочитают играть на компьютере, один — на ноутбуке.
Среднестатистические параметры компьютера геймера:
- 2 ГБ видеопамяти;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- разрешение экрана — 1920 на 1080;
- среднее значение пинга — 47.
Самые популярные модели процессоров, которые используют для игры — AMD Athlon II X2 250 Processor и Intel Core i5-8300H. Видеокарты основная часть игроков выбирает компании NVIDIA.
Распространенные операционные системы — Windows 10. Далее — Windows 7 и Windows 8.1.
Интересные факты о украинских игроках World of Tanks:
- 91% отдает предпочтение кофе;
- 45% является хозяином кошки.
Самая популярная игра в Украине
В феврале компания NielsenIQ провела исследование, которое показало, что самая популярная игра в Украине — World of Tanks. На втором месте идет FIFA20/FIFA21, далее — Minecraft, Grand Theft Auto V.
Пятерку популярных игр среди украинских геймеров закрывает Counter-Strike: Global Offensive. Детальнее о среднем возрасте игрока и основных мотивах — читайте на Фактах ICTV.
Источник: Gagadget
Фото: Gagadget