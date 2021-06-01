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Каріна Зуєва |

На каких компьютерах украинцы играют в World of Tanks — исследование

На каких компьютерах украинцы играют в World of Tanks — исследование

Компания-издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming провела исследования игроков World of Tanks в Украине.

Выяснилось, что двое из трех геймеров предпочитают играть на компьютере, один — на ноутбуке.

Среднестатистические параметры компьютера геймера:

  • 2 ГБ видеопамяти;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • разрешение экрана — 1920 на 1080;
  • среднее значение пинга — 47.

Исследования игроков World of Tanks в Украине

Самые популярные модели процессоров, которые используют для игры — AMD Athlon II X2 250 Processor и Intel Core i5-8300H. Видеокарты основная часть игроков выбирает компании NVIDIA.

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Распространенные операционные системы — Windows 10. Далее — Windows 7 и Windows 8.1.

Интересные факты о украинских игроках World of Tanks:

  • 91% отдает предпочтение кофе;
  • 45% является хозяином кошки.

Исследования игроков World of Tanks в Украине

Самая популярная игра в Украине

В феврале компания NielsenIQ провела исследование, которое показало, что самая популярная игра в Украине — World of Tanks. На втором месте идет FIFA20/FIFA21, далее — Minecraft, Grand Theft Auto V.

Пятерку популярных игр среди украинских геймеров закрывает Counter-Strike: Global Offensive. Детальнее о среднем возрасте игрока и основных мотивах — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Gagadget

Фото: Gagadget

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