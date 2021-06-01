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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

День защиты детей: поздравления в картинках

день захисту дітей

Сегодня, в первый день лета, отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник не обходится без веселья и развлечений, однако главная его цель — привлечь внимание к защите прав ребенка.

Поздравления с Днем защиты детей в картинках — смотрите на Фактах ICTV.

День защиты детей 2021: поздравления в картинках

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День защиты детей 2021: поздравления в картинках

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День защиты детей 2021: поздравления в картинках

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История Дня защиты детей

В Украине история Дня защиты детей началась в 1999 году.  Тогда президент Украины Леонид Кучма решил ежегодно праздновать этот день 1 июня.

Первая международная конференция по проблемам детей состоялась в Женеве 1 июня 1925 года. Тогда впервые заявили о их правах. В 1950 году ООН объявила 1 июня днем ​​защиты прав, жизни и здоровья детей. Детальнее об истории Дня защиты детей — читайте на Фактах ICTV.

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