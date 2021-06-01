День защиты детей, который празднуют 1 июня — это не только веселый праздник, когда детям устраивают различные развлечения, но и напоминание обществу о необходимости защищать каждого ребенка и его права.

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В 2021 году праздник отмечают в 71-й раз. В 1949 году в Париже состоялась сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и приняли решение его основать. Впервые День защиты детей отметили в 1950-м году. Сейчас его отмечают в более чем 60 странах мира.

Первую Декларацию о правах ребенка ООН приняла в 1959 году, а через 30 лет представила Конвенцию о правах ребенка.

Украина присоединилась к Конвенции о правах ребенка в 1991 году.

Однако официально в Украине День защиты детей стал праздником только в 1998-м году, после подписания президентом Леонидом Кучмой соответствующего указа.

У праздника есть свой символ — модель Земли на зеленом полотнище, а вокруг нее – человечки красного, желтого, синего, белого и черного цветов, как символ разнообразия, терпимости и единства всех людей.

К сожалению, из-за ссор с родителями пропадают множество детей. И это один из фактов в пользу того, что они нуждаются в реальной защите. По данным офиса омбудсмена, чаще всего исчезают дети-подростки, среди причин — сложные отношения с родителями. Конечно, есть и случаи, когда исчезновение ребенка происходит против его воли.

Ежегодно жертвами насилия становятся более 6 тыс. украинских детей, большинство из их – от рук своих родителей. По данным Офиса генпрокурора, количество правонарушений против детей в 2020 году выросло почти на 20% по сравнению с 2019 годом. Более 5,2 тыс. детей пострадали от преступлений. На 37% выросло число детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера, в том числе изнасилования.

92% украинских детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к сети. И это тоже большие риски. Поскольку каждые пять минут организация Internet Watch Foundation находит в интернете фото или видео с сексуальным насилием над ребенком, четыре из пяти таких материалов публикуются в Европе. На 40% такого контента дети до 10 лет.

Опрос Европейского бюро ВОЗ Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи (HBSC) в 2017-2018 годах в Европе и Канаде, проведенный в 45 странах, выявил снижение общего психического благополучия детей по мере взросления. По его данным, каждый четвертый подросток жалуется на нервозность, раздражительность или проблемы со сном минимум раз в неделю. В Украине этот показатель еще выше. При этом каждая третья украинская 15-летняя девочка страдает от головной боли чаще одного раза в неделю.

Этот же опрос выявил снижение употребления алкоголя и курения среди подростков, но количество текущих потребителей спиртных напитков и табачных изделий остается высоким среди 15-летних. В частности, каждый пятый европейский подросток (20%) в течение жизни был пьян не менее двух раз, а каждый седьмой (15%) был в состоянии алкогольного опьянения в последние 30 дней.

Календарь неофициальных праздников на 2021 год

В Украине есть не только официальные праздники, но и неофициальные, каждый из которых по-своему важен.

Например, 14 июня — Международный день блогера, 12 июля — День рыбака, а 19 августа — Всемирный день фотографии. Календарь неофициальных праздников — смотрите на Фактах ICTV.