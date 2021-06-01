Все иностранные туристы, в том числе и украинцы, которые с 1 июня будут въезжать на территорию Турции, должны предоставить один из четырех обязательных документов.

Офис по вопросам культуры и туризма посольства Турции предоставил перечень:

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда. Экспресс-тест на антитела SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда. Справка о вакцинации от Covid-19, проведенной не ранее чем за 14 дней до приезда в страну. Или документ, подтверждающий, что человек переболел в течение последних шести месяцев.

Эти требования не касаются транзитных пассажиров.

Читайте В Турции разрешили праздновать свадьбы и посещать спортзалы

Турция отменила ПЦР-тесты для украинцев

Правительство Турции с 15 мая отменило обязательные для туристов из Украины отрицательные результаты ПЦР-тестирования на коронавирус.

То есть упрощенные правила въезда для украинцев действовали чуть больше двух недель.