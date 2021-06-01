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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Турция вернула ПЦР-тесты на коронавирус для туристов: новые правила въезда

Відпочинок в Туреччині

Все иностранные туристы, в том числе и украинцы, которые с 1 июня будут въезжать на территорию Турции, должны предоставить один из четырех обязательных документов.

Офис по вопросам культуры и туризма посольства Турции предоставил перечень:

  1. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда.
  2. Экспресс-тест на антитела SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда.
  3. Справка о вакцинации от Covid-19, проведенной не ранее чем за 14 дней до приезда в страну.
  4. Или документ, подтверждающий, что человек переболел в течение последних шести месяцев.

Эти требования не касаются транзитных пассажиров.

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Турция отменила ПЦР-тесты для украинцев

Правительство Турции с 15 мая отменило обязательные для туристов из Украины отрицательные результаты ПЦР-тестирования на коронавирус.

То есть упрощенные правила въезда для украинцев действовали чуть больше двух недель.

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