В 2021 году со 2 июня начинают отмечать Всемирную неделю сердечного ритма. Ежегодно она приходится на вторник первой полной недели июня.

Ее цель — улучшить диагностику и лечение тех, кто страдает аритмией.

Народные приметы на 2 июня:

Лягушки сильно квакают — будет хороший урожай огурцов.

Пчелы сердито жалят — к дождю.

Если 2 июня дождь, то 3 декабря выпадет снег.

Если 1 и 2 июня идет дождь, то июнь будет засушливый.

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечная погода.

Что нельзя делать 2 июня:

Нельзя ссориться, особенно с родными.

Не желательно есть мясные продукты, лучше заменить их овощами или фруктами.

Именины 2 июня

В этот день именины празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

По православному календарю, 2 июня отмечают Обретение мощей святителя Алексея, митрополита всея Руси. Сейчас они похоронены в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве.

Также в этот день чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за христианскую веру.

Выходные в июне

В июне 2021 года будет 10 официальных выходных дней. Государственный и церковный праздники подарят украинцам два дополнительных нерабочих дня.

О том, сколько выходных будет в июне — смотрите в материале Фактов ICTV.