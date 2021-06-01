На вторник, 1 июня, объявлено штормовое предупреждение на территории южных и частично центральных регионов страны.

В частности, ливни, гроза и порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности (желтый), в течение дня ожидаются в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В ГСЧС также предупредили о поднятии уровня воды дождевого паводка высотой 450-490 см над нулем 2 июня на реке Днестр и районе города Залещики Тернопольской области, однако без негативных последствий.

Погода в Украине летом 2021

Летом 2021 погода в Украине будет нестабильной — периоды жары будут меняться похолоданием.

В частности, именно таким будет июнь, а июль удивит нехарактерным для этого месяца количеством осадков, а август будет традиционно жарким — до +35°.

Подробный прогноз погоды на лето 2021 в Украине — на Фактах ICTV.