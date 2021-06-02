День ангела Елены в 2021 году приходится на 3 июня. В переводе с греческого имя Елена переводится как солнечный луч.
Женщины с таким именем жизнерадостные, добрые и веселые, однако раскрыться полностью они могут только рядом близким людям. Среди отрицательных черт характера Елен — нерешительность и изменчивость.
Особенно популярным это имя было среди древнерусской знати. Стоит только вспомнить образ Елены Прекрасной, который не раз упоминался в различных произведениях.
Заступницей всех Елен является святая великомученица Елена, которая, как и ее отец, погибла за христианскую веру.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Елены в открытках и СМС, чтобы вы порадовали дорогих вам девушек и женщин.
СМС-поздравления с Днем ангела Елены
С Днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.
***
С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
***
С Днем Ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он от беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.
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С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Тебе помогут чем-нибудь
Поздравления в открытках с Днем ангела Елены
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