День ангела Елены в 2021 году приходится на 3 июня. В переводе с греческого имя Елена переводится как солнечный луч.

Женщины с таким именем жизнерадостные, добрые и веселые, однако раскрыться полностью они могут только рядом близким людям. Среди отрицательных черт характера Елен — нерешительность и изменчивость.

Особенно популярным это имя было среди древнерусской знати. Стоит только вспомнить образ Елены Прекрасной, который не раз упоминался в различных произведениях.

Заступницей всех Елен является святая великомученица Елена, которая, как и ее отец, погибла за христианскую веру.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Елены в открытках и СМС, чтобы вы порадовали дорогих вам девушек и женщин.

СМС-поздравления с Днем ангела Елены

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

***

С Днем Ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он от беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

***

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Тебе помогут чем-нибудь

Поздравления в открытках с Днем ангела Елены

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