28 января 2021 года в Украине празднуют День ангела Елены. Святые с этим именем в 2021 году почитаются девять раз, больше всего именин приходится на летние месяцы.

Елена — символ вечной женственности. Во взрослом возрасте девушка выглядит красивой и свежей, точно так же, как и в юности.

Внимательный человек всегда может заметить небольшую напряженность в поведении девушки. Однако при общении с Еленой не нужно забывать, что за маской безразличия часто прячется ранимая душа. Девушка очень ценит мир и спокойствие.

Значение имени Елена

Имя Елена с греческого переводится как избранная и светлая. Девушек с таким именем часто соотносят с солнечным светом.

Имя Елены также ассоциируют с героиней из Древней Греции Еленой Спартанской, из-за которой началась трагическая Троянская война.

В этот праздник (и не только) важно уделить внимание всем знакомым Еленам. Говорят, что девушки с таким именем любят комплименты, цветы и вкусности. Факты ICTV уже позаботились об этом и подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Елены.

Оригинальные поздравления с Днем ангела Елены в стихах

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

***

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

Елена — это сила, доброта, очарованье.

И с именем таким не пропадешь.

День ангела для Лены, как признанье

В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.

С Еленами легко как жить, так и общаться,

И для веселья, и семьи они сотворены.

Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!

Они от Бога нежностью одарены.

***

С днем ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,

Пусть вера крепнет каждый час.

Пусть награждаются старанья

И будет всё ну просто класс.

***

Леночка, с днем ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море теплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою судьбу красавица заря!

Пусть тихий ангел нежною рукою

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.

Красивые поздравления с днем ангела Елены в открытках

Православные праздники в июне 2021

Самый большой православный праздник первого летнего месяца 2021 року — День Святой Троицы, который приходится на 20 июня.

Это государственный праздник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд — 19, 20 и 21 июня.

Особое внимание необходимо обратить на 19 июня, поскольку это Троицкая родительская суббота, когда верующие молится за умерших родных и близких.

А еще в июне начинается Петров пост. Он продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля.

Полный церковный календарь на июнь 2021 — в материале на Фактах ICTV.