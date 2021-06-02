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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Елены: поздравления в стихах, СМС и открытках

Девушка, дівчина

28 января 2021 года в Украине празднуют День ангела Елены. Святые с этим именем в 2021 году почитаются девять раз, больше всего именин приходится на летние месяцы.

Елена — символ вечной женственности. Во взрослом возрасте девушка выглядит красивой и свежей, точно так же, как и в юности.

Внимательный человек всегда может заметить небольшую напряженность в поведении девушки. Однако при общении с Еленой не нужно забывать, что за маской безразличия часто прячется ранимая душа. Девушка очень ценит мир и спокойствие.

Значение имени Елена

Имя Елена с греческого переводится как избранная и светлая. Девушек с таким именем часто соотносят с солнечным светом.

Имя Елены также ассоциируют с героиней из Древней Греции Еленой Спартанской, из-за которой началась трагическая Троянская война.

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В этот праздник (и не только) важно уделить внимание всем знакомым Еленам. Говорят, что девушки с таким именем любят комплименты, цветы и вкусности. Факты ICTV уже позаботились об этом и подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Елены.

Оригинальные поздравления с Днем ангела Елены в стихах

Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!

***

Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.

Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.

***

Елена — это сила, доброта, очарованье.
И с именем таким не пропадешь.
День ангела для Лены, как признанье
В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.

С Еленами легко как жить, так и общаться,
И для веселья, и семьи они сотворены.
Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!
Они от Бога нежностью одарены.

***

С днем ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,
Пусть вера крепнет каждый час.
Пусть награждаются старанья
И будет всё ну просто класс.

***

Леночка, с днем ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море теплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою судьбу красавица заря!

Пусть тихий ангел нежною рукою
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.

Красивые поздравления с днем ангела Елены в открытках

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День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

Православные праздники в июне 2021

Самый большой православный праздник первого летнего месяца 2021 року — День Святой Троицы, который приходится на 20 июня.

Это государственный праздник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд — 19, 20 и 21 июня.

Особое внимание необходимо обратить на 19 июня, поскольку это Троицкая родительская суббота, когда верующие молится за умерших родных и близких.

А еще в июне начинается Петров пост. Он продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля.

Полный церковный календарь на июнь 2021 — в материале на Фактах ICTV.

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