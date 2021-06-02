28 января 2021 года в Украине празднуют День ангела Елены. Святые с этим именем в 2021 году почитаются девять раз, больше всего именин приходится на летние месяцы.
Елена — символ вечной женственности. Во взрослом возрасте девушка выглядит красивой и свежей, точно так же, как и в юности.
Внимательный человек всегда может заметить небольшую напряженность в поведении девушки. Однако при общении с Еленой не нужно забывать, что за маской безразличия часто прячется ранимая душа. Девушка очень ценит мир и спокойствие.
Значение имени Елена
Имя Елена с греческого переводится как избранная и светлая. Девушек с таким именем часто соотносят с солнечным светом.
Имя Елены также ассоциируют с героиней из Древней Греции Еленой Спартанской, из-за которой началась трагическая Троянская война.
В этот праздник (и не только) важно уделить внимание всем знакомым Еленам. Говорят, что девушки с таким именем любят комплименты, цветы и вкусности. Факты ICTV уже позаботились об этом и подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Елены.
Оригинальные поздравления с Днем ангела Елены в стихах
Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.
Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!
***
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
***
Елена — это сила, доброта, очарованье.
И с именем таким не пропадешь.
День ангела для Лены, как признанье
В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.
С Еленами легко как жить, так и общаться,
И для веселья, и семьи они сотворены.
Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!
Они от Бога нежностью одарены.
***
С днем ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.
Пускай везет в делах и начинаньях,
Пусть вера крепнет каждый час.
Пусть награждаются старанья
И будет всё ну просто класс.
***
Леночка, с днем ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.
Пусть будет мирным небо, море теплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою судьбу красавица заря!
Пусть тихий ангел нежною рукою
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.
Красивые поздравления с днем ангела Елены в открытках
Православные праздники в июне 2021
Самый большой православный праздник первого летнего месяца 2021 року — День Святой Троицы, который приходится на 20 июня.
Это государственный праздник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд — 19, 20 и 21 июня.
Особое внимание необходимо обратить на 19 июня, поскольку это Троицкая родительская суббота, когда верующие молится за умерших родных и близких.
А еще в июне начинается Петров пост. Он продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля.
Полный церковный календарь на июнь 2021 — в материале на Фактах ICTV.