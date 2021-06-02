Приложение Apple TV теперь доступно в Google Play. Это означает, что его можно загрузить из магазина Android на свой телевизор или приставку.

Пользователи телевизоров на Android могут получить доступ к контенту Apple TV, не устанавливая для этого фирменную приставку. А также смотреть эксклюзивный контент Apple Originals от Apple TV+. Однако сначала нужно оформить подписку.

В начале 2021 года компания Google сообщила о том, что приложение Apple TV теперь доступно для всех сторонних платформ Smart TV на базе Android.

Google запустил программу оцифровки документов

В начале апреля компания Google запустила программу, которая будет сканировать документы любого размера, а также систематизировать и хранить их в Google Drive.

Онлайн-сервис называется Stack. Он может преобразовать документ в PDF-файл, извлечь из него самую важную информацию и автоматически сохранить его.

Источник: Google Play