Руководитель производственного отдела дизайн-студии ZIKZAK Алеся Карнаухова рассказала, как озеленить дом, а также назвала самые популярные растения, которые следует добавить в интерьер.

Алеся утверждает, что даже одно маленькое растение в доме способно поднять настроение, отвлечь от рабочих забот и успокоить.

Перед тем, как заняться озеленением интерьера, стоит обратить внимание на то, сколько у вас есть свободного времени. Ведь к каждому растению нужен индивидуальный подход.

— Например, за фиалками нужен очень трудоемкий уход, они боятся прямых солнечных лучей или капелек росы. Это очень специфическое растение, ему нужно уделять много времени и заботы. А замиокулькас всегда будет презентабельно выглядеть и будет насыщен зеленью. У него крупные листья, которые добавят уюта в интерьер. Тем более, это не дорогое растение, оно стоит в диапазоне от 200 до 400 гривен, — рассказала Алеся.

Также она советует взять во внимание, есть ли в доме дети, поскольку их важно научить беречь природу.

— Сейчас даже в школах популярно выращивать микрогрин. Это совершенно несложно, уже через 7 дней у вас будет свежая зелень, которую вы сможете положить в любимый салат, — добавила Олеся.

Самыми популярными растениями, которые используют для озеленения интерьера, являются спатифиллум, плющ, фикус, толстянка, герань, суккуленты, орхидея и бамбук.

Кроме этого, Олеся рассказала, как оригинально можно разместить зелень дома.

— Можно купить стеклянную вазу. Очень красиво выглядит, когда почва переплетена с корнями растений. Также следует добавить мелких камней. Когда ты сам делаешь такой флорариум, это может поднять тебе настроение. Можно использовать старые вазы и переоформить их под кашпо. Часто используют старые чайники, делают из них оригинальные горшки, — подытожила Алеся.

Фитодизайнер Сергей Севрук добавил, что при выборе растений для озеленения дома нужно обращать внимание на освещение, влажность воздуха в квартире и место, в котором вы бы хотели расположить растение.

По его словам, не стоит заводить растения очень занятым людям, которые 90% времени работают.

Как вырастить микрозелень дома

Все больше украинцев стали интересоваться потреблением и выращиванием микрозелени. Некоторые даже имеют уже немалые фермы с различными культурами и выращивают их в промышленных масштабах.

Как вырастить микрозелень дома — читайте на Фактах ICTV.