Троица в 2021 году приходится на 20 июня, ее празднуют три дня. Традиционно Троица — это 50-й день после Светлого Воскресения Иисуса Христа, которое в этом году украинцы отмечали 2 мая.

20 июня — государственный праздник. Согласно постановлению украинского правительства, если такой праздник выпадает в воскресенье, следующий день будет также выходным. Соответственно, в понедельник, 21 июня, украинцы будут отдыхать.

Кроме того, три дня подряд украинцы будут отдыхать и в конце июня — 27, 28 и 29 числа. Дополнительный выходной подарит украинцам еще один государственный праздник — День Конституции Украины.

Календарь церковных праздников

В 2021 году в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Их называют переходящими, поскольку каждый год приходятся на разные числа.

Ознакомиться с календарем церковных праздников на 2021 год можно на Фактах ICTV.