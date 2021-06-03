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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Tesla может открыть собственные рестораны на зарядных станциях

Tesla может открыть собственные рестораны на зарядных станциях

Компания Tesla может открыть сеть собственных ресторанов. Такую идею ранее озвучивал генеральный директор Илон Макс и другие руководители компании. Производитель электромобилей уже подал заявки на регистрацию торговых марок. В частности речь идет об услугах, которые касаются ресторанов, самообслуживания и обслуживания навынос.

Ранее представители Tesla озвучивали идею создать собственную сеть ресторанов на зарядных станциях для электромобилей. Маск писал в соцсетях о намерении создать сеть заведений в стиле ретро. Позже компания несколько реализовала идею, запустив в залах ожидания автоматы с едой.

Сейчас заявка на регистрацию торговой марки ожидает рассмотрения, вердикт могут озвучить до конца лета.

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В мае компания Tesla заявила, что больше не будет продавать автомобили за биткоины. Такое решение объяснили тем, что способ получения цифровых денег вредит окружающей среде.

Илон Макс заявил, что продажа будет остановлена, пока не появится альтернативные источники энергии для получения биткоинов.

Источник: TechCrunch

Фото: Dreamstime

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