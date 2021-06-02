3 июня отмечают Всемирный день велосипеда. Идея создания праздника принадлежит польскому социологу Лешеку Сибильському, позже инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, назначив празднование на 3 июня. День велосипеда решили праздновать за его пользу для здоровья.

Еще один церковный праздник приходится на 3 июня — Равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены. В народе его называют Днем Елены. По давней традиции, на Елены принято сеять лен — чтобы был хороший урожай.

Именины 3 июня

Именины 3 июня отмечают: Елена, Федор, Кирилл, Константин, Михаил и Ярослав.

Приметы на 3 июня

Какая погода на Елены — такую ​​и следует ожидать осенью. Если на улице дождь с грозой — осень будет ветреной и дождевой.

Цветет рябина — значит хорошо уродится лен.

Туман над лесом — к хорошему урожаю грибов осенью.

Кузнечики громко стрекочут вечером — к хорошей погоде.

Лягушки квакают — жди ухудшения погоды.

Кует кукушка — к удаче и хорошим новостям.

Что нельзя делать 3 июня

Девушкам не стоит делать прически, иначе состояние волос может ухудшиться.

Одевать одежду темного цвета — это к ссоре с любимым человеком.

Поднимать потерянные кем-то драгоценности.

Праздники в июне 2021

Первый месяц лета предусматривает немало важных дат. В июне отмечают День журналиста, День отца, День молодежи и другие интересные праздники.

Смотрите подробный календарь праздников на июнь 2021 в материале Фактов ICTV.