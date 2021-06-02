День ангела Елены 2021: поздравления в открытках для Viber

Женщины с именем Елена празднуют День ангела 3 июня.

Также Елены празднуют именины 28 января, 19 марта, 8 и 10 июня, 24 июля, 10 августа, 17 сентября и 12 ноября.

Елена — это древнее христианское женское имя: с греческого оно переводится как светоч, факел.

Обладательницы этого имени имеют светлую душу и характер, отличаются особыми взглядами на жизнь, хрупкостью и женственностью.

Для того, чтобы поздравить всех знакомых с таким именем, Факты ICTV собрали нежные открытки для Viber с Днем ангела Елены.

Церковный календарь на июнь 2021

В полном церковном календаре на июнь 2021 собраны важные для православных верующих даты.

Главным праздником первого месяца лета считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Троица в 2021 году выпадает на 20 июня.

За день до этого не менее важная дата — Троицкая родительская суббота. В этом году она приходится на 19 июня.