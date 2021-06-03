День ангела Елены в 2021 году приходится на 3 июня. В переводе с греческого имя Елена переводится как солнечный луч.

Женщины с таким именем жизнерадостные, добрые и веселые, однако раскрыться полностью они могут только рядом близким людям. Среди отрицательных черт характера Елен – нерешительность и изменчивость.

Особенно популярным это имя было среди древнерусской знати. Стоит только вспомнить образ Елены Прекрасной, который не раз упоминался в различных произведениях.

Заступницей всех Елен является святая великомученица Елена, которая, как и ее отец, погибла за христианскую веру.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС, чтобы вы порадовали дорогих вам девушек и женщин.

СМС-поздравления с днем ангела Елены

С днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

***

С днем ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

***

С днем ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он от беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

***

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Тебе помогут чем-нибудь!

Поздравления в открытках с днем ангела Елены

Вознесение Господне 2021

Ровно через неделю, 10 июня, христиане восточного обряда будут отмечать Вознесение Господне 2021.

Праздник ежегодно выпадает на 40-й день после Пасхи. Неизменным является только день праздника –четверг шестой недели после Светлого Христового Воскресения.

В день Вознесения Господнего во всех храмах совершаются торжественные службы, а паломники посещают гору Элеон, чтобы поклониться камню, откуда поднялся на небо Иисус Христос.