День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени

4 июня в Украине день ангела отмечает София.
Имя происходит от древнегреческого имени Софиа, что значит мудрая, тактичная, сострадательная.
Значение имени и характер Софии
Имя София является популярным во многих странах Европы, в том числе и в Украине.
В последние годы оно не особо распространено, хотя у него достаточно сильная энергетика.
Кроме того, София – одно из немногих имен, которые числятся одновременно в православной и католической культуре.
СМС поздравления с Днем ангела
Желаю Софье я побед,
И долгих, и счастливых лет,
Тебя удача в жизни ждет,
Успех — он сам к тебе идет.
День ангела — чудесный день,
Пусть станет праздновать не лень,
Хочу удачи пожелать,
Не думай даже унывать!
***
Софочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Желаю Софье я побед,
И долгих, и счастливых лет,
Тебя удача в жизни ждет,
Успех — он сам к тебе идет.
День ангела — чудесный день,
Пусть станет праздновать не лень,
Хочу удачи пожелать,
Не думай даже унывать!
***
София – мудрость, это каждый знает,
Сегодня твой, София, праздник именин,
И мы с днем ангела всем сердцем поздравляем,
Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим.
***
Ты улыбкой всех пленяешь,
И чаруешь, и восхищаешь,
Позитив — твоя стихия.
Будь же счастлива, София!
Пусть любовь и доброта
Не покинут никогда!