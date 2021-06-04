День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени

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Факты / Lifestyle
Дмитро Кудрявцев |

День ангела — Софии: открытки для Viber и значение имени

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4 июня в Украине день ангела отмечает София.

Имя происходит от древнегреческого имени Софиа, что значит мудрая, тактичная, сострадательная.

Значение имени и характер Софии

Имя София является популярным во многих странах Европы, в том числе и в Украине.

В последние годы оно не особо распространено, хотя у него достаточно сильная энергетика.

Кроме того, София – одно из немногих имен, которые числятся одновременно в православной и католической культуре.

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СМС поздравления с Днем ангела

Желаю Софье я побед,

И долгих, и счастливых лет,

Тебя удача в жизни ждет,

Успех — он сам к тебе идет.

 

День ангела — чудесный день,

Пусть станет праздновать не лень,

Хочу удачи пожелать,

Не думай даже унывать!

***

Софочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Желаю Софье я побед,

 

И долгих, и счастливых лет,

Тебя удача в жизни ждет,

Успех — он сам к тебе идет.

День ангела — чудесный день,

Пусть станет праздновать не лень,

Хочу удачи пожелать,

Не думай даже унывать!

***

София – мудрость, это каждый знает,

Сегодня твой, София, праздник именин,

И мы с днем ангела всем сердцем поздравляем,

Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим.

***

Ты улыбкой всех пленяешь,

И чаруешь, и восхищаешь,

Позитив — твоя стихия.

Будь же счастлива, София!

Пусть любовь и доброта

Не покинут никогда!

Поздравление с Днем ангела в открытках для Viber

День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии (4 июня): открытки для VIBER и значение имени
День ангела — Софии: открытки для Viber и значение имени / 5 фотографий

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