Мегаполисы завораживают своей красотой и одновременно истощают. Замечательным способом отдыха может стать поездка из Киева на выходных вместе со своими близкими.

Первое, с чем ассоциируется лето — отдых на свежем воздухе. Самый простой вариант — выехать на природу, но иногда хочется посетить живописные места и насладиться красотой Украины.

Факты ICTV подготовили подборку маршрутов, куда можно поехать на выходные на машине, чтобы хорошо и безопасно провести время.

Национальный парк Межигорье

Межигорье расположено в долине, которая с трех сторон окружена холмами. Сейчас это природный комплекс в 140 га. На территории есть множество развлечений: зоопарк, мини-гольф, оздоровительный комплекс и четырехэтажный клубный дом Хонка.

На территории можно заказать экскурсию на электромобиле, посмотреть на ретромобили и диких животных или просто устроить пикник с прекрасными видами.

Вход для взрослого стоит — 150 грн, а для детей — 50 грн.

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Межгорье находится в 22 км от Киева.

Адрес: Вышгородский район, село Новые Петровцы.

Приблизительное время в пути — 1 час.

Парк Остров Сакуры

Частный парк расположен в селе Володарка. Он был построен у реки Рось. Инсталляции и здания сконструированы в восточном стиле.

На территории парка можно созерцать цветение деревьев сакуры, красные мосты и ворота, водопад и японские беседки. В парке можно увидеть много скульптур животных и скифские руины Пантикапея.

Также на территории парка находятся зоопарк и зона отдыха для детей. В зоопарке можно увидеть оленей, попугаев, павлинов и живых лебедей.

Вход для взрослого стоит 50 грн, а для детей и студентов — 30 грн.

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Остров Сакуры находится в 120 км от Киева.

Адрес: улица Луговая, Володарская область.

Приблизительное время в пути — 2 часа.

Коростышевский каньон

Каньон расположен в Житомирской области. Прекрасное место для активного отдыха.

С каньона открывается достаточно красивый вид: светло-голубое озеро, темно-зеленые хвойные деревья и скалы. Прекрасное место для проведения пикника или ночевки в палатках.

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Коростышевский каньон расположен в 105 км от Киева.

Приблизительное время в пути — 1 ч. 30 мин.

Национальный дендрологический парк Софиевка

Парк Софиевка стал популярным туристическим местом благодаря своей атмосфере. Он расположен у реки Каменка.

В парке размещены скульптуры древнегреческих богов, фонтаны и экзотические растения. Там можно заказать экскурсию и покататься на лодках по подземной реке.

Это прекрасное место для романтических прогулок и активного отдыха с семьей.

Стоимость билета для взрослых составляет 100 грн, а для детей — 50 грн.

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Парк Софиевка расположен в 200 км от Киева.

Адрес: улица Киевская 12а.

Приблизительное время в пути — 2 ч. 30 мин.

Парк природы Беремицкое

Парк Беремицкое — уникальное место, где можно посмотреть на животных в естественной среде обитания. В парке поддерживают идеи фонда Rewilding Europe о необходимости восстановления аборигенных экосистем Европы.

Здесь пролегают миграционные пути многих видов птиц, которые пополняются и постоянно проживают устойчивыми популяциями. Там можно увидеть лосей, косуль, муфлонов, хайлендов и других диких животных.

В парке можно заказать экскурсию, покататься на велосипеде, поездить верхом на лошади и насладиться живописными пейзажами.

Работники парка отмечают, что любоваться животными можно только со стороны.

Входной билет для взрослых стоит 50 грн, а для детей 30 грн.

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Парк природы Беремицкое расположен в 74 км от Киева.

Улица 30 лет Победы, Черниговская область.

Приблизительное время в пути — 1 ч. 48 мин.