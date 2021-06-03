4 июня отмечают день ангела Софии. Имя происходит от древнегреческого имени Софиа, что значит мудрая, тактичная, сострадательная.

“Зимняя” София имеет строгий характер. Ей прекрасно подойдут профессии детектива, прокурора, экономиста или директора какой-то компании.

“Осенняя” Софья прямолинейна. Она может стать хорошим бухгалтером, фармацевтом или врачом.

“Весенняя” Соня отличается скрупулезностью и ответственностью. Она может построить прекрасную карьеру нотариуса, кассира, ревизора.

“Летняя” Сонечка имеет особую способность к сопереживанию другим людям. Она может стать успешным преподавателем и художником.

Также у именинницы с малых лет проявляется талант и склонность к музыке, рисованию и моде. Она имеет прекрасное чувством юмора, и никогда не обижается и не обращает внимания на невоспитанных людей.

Выйдя замуж, Софа становится любящей, заботливой женой, и невероятной матерью. Для Софии семья всегда будет стоять на первом месте.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Софии в ярких картинках и нежных СМС. Выбирайте и поздравляйте своих знакомых с именинами.

СМС-поздравления с днем ангела Софии

***

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!

Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды, в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

***

Милая София, от души поздравляю тебя! Хочу пожелать тебе большого счастья в жизни, сопутствующей удачи во всех начинаниях, светлой любви и нежных чувств сердца. Смелая, Обворожительная, Фееричная, Интересная, Яркая, — будь всегда такой, София, и пусть твои мечты всегда исполняются.

***

София, дорогая, в этот знаменательный день, хочу тебе пожелать всего самого замечательного. Не останавливайся перед преградами, достигай своих целей, будь счастливой и любимой. Пусть в твоей жизни будет много цветов и улыбок!

***

Поздравляю тебя, милая София и желаю благоденствия и великолепия, пусть жизнь будет насыщенной и интересной, пусть успех сопровождает тебя повсюду. Будь счастлива!

***

Моя милая София,

От души я поздравляю,

Быть счастливой и любимой

Я всегда тебе желаю.

Пусть все будет, как ты хочешь,

Все сбываются мечты.

Я желаю, чтобы верой

Окрылена была ты.

Читайте Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Картинки-поздравления с днем ангела Софии

***

***

***

Церковный календарь на июнь

В июне 2021 года будут отмечать главный христианский праздник День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Оно выпадает на 20 июня.

За день до этого будет Троицкая поминальная суббота. Этот день все православные верующие посвящают молитвам за умерших близких, родственников и знакомых.

Детальный церковный календарь на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.