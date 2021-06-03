Ретроградный Меркурий 2021 с 30 мая по 23 июня: на что будет влиять Меркурий в Близнецах

Подробный гороскоп на ретроградное движение Меркурия составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Уже с 30 мая начнется ретроградное движение Меркурия, которое продлится до 23 июня. Планета пройдет через Близнецов — это знак управления небесного тела, поэтому ретрофаза будет ощущаться максимально сильно.

Как ретроградный Меркурий может повлиять на человека, Фактам ICTV рассказала астролог Марина Скади.

Знак Близнецы относится к мутабельному кресту, который собирает и передает дальше информацию, знания или идеи. Именно в этом состоит задача мутабельного воздуха — быть посредником в любом процессе взаимообмена.

Ретроградное движение небесного тела по знаку Близнецы оказывает влияние на бизнес. В этот период он может пострадать от ошибочных расчетов, неверного анализа или решения. Многие в это время не знают, чего хотят, поэтому отказываются от сделок.

Учтите, что в период ретроградного Меркурия требуется больше времени, энергии и сил для решения вопросов. Возникают сложности в поездках, проблемы с документами, обнаруживаются ошибки и замедляется работа.

С 30 мая по 23 июня не рекомендуется начинать новые дела, а опоздания, сбои связи, потеря ключей, важных бумаг, выход из строя техники и так далее — это обычное явление в ретроградность Меркурия.

В этот период лучше заняться делами, которые долго откладывались. Остановиться, проанализировать свою жизнь и провести работу над ошибками. Именно в это время часто получается вернуть людей, с которыми были закончены отношения.

Стоит отметить, что первый период июня будет особо сложным — напряженный аспект Меркурия и Нептуна, кроме того, до 11 июня — коридор затмений. В этот период люди склонны к обману, интригам и сплетням. Увеличивается количество краж, потери документов или ключей.

С 14 июня дела станут обстоять лучше, однако торопиться все равно не стоит.

Что такое ретроградный Меркурий

Ближайшая к Солнцу планета — Меркурий, именно через нее выражается сознательная сторона человека. Иногда может показаться, что планета останавливается и движется в другую сторону — это и есть явление ретроградности Меркурия. На самом деле это лишь визуальное восприятие, которое не соответствует реальному движению небесного тела.

Астрологи выделяют периоды ретроградности только трех планет – Меркурия, Венеры и Марса, потому что они ближе всего к Земле.

Они считают, что в этот сложный период планета негативно влияет на многие сферы жизни.

Ретроградный Меркурий случается три раза в год. В 2021 году его первый период пришелся на 30 января — 21 февраля. Второй — на 30 мая — 23 июня. Третий — на 27 сентября — 18 октября. Детальнее о том, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека — читайте на Фактах ICTV.