Магазин Epic Games Store с 3 ро 10 июня включительно бесплатно раздает игру Frostpunk – стратегию с элементами выживания.

В раздачу входит базовая версия игры с номинальной стоимостью 379 грн. Ее можно скачать по ссылке.

Frostpunk — первая игра в жанре выживания, созданная и выпущенная авторами игры This War of Mine в апреле 2018 года.

События в игре разворачиваются в альтернативном XIX веке. На Земле в 1886 году после извержений вулканов Кракатау и Тамбора наступило глобальное похолодание. Чтобы не замерзнуть, люди соорудили огромные тепловые генераторы.

В целом июнь 2021 года будет полон релизами видеоигр. Это значит, что игроки смогут порадовать себя.

Факты ICTV рассказывают о самых ожидаемых видеоиграх июня 2021.

Фото: Epic Games Store