Патрульная полиция обозначила опасные участки с рекордными количествами аварий в Киеве на карте навигатора Waze.
Когда водитель будет подъезжать к такому участку, то получит оповещение от приложения с просьбой быть осторожнее.
Заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что за месяц они планируют охватить более 500 тыс. пользователей приложения. Если статистика улучшится и количество ДТП на дорогах уменьшится, то такую функцию Waze расширят на другие города Украины.
Список самых опасных участков в Киеве:
- площадь Победы, 1;
- проспект Академика Глушкова, 13 Б;
- проспект Николая Бажана, 19;
- проспект Степана Бандеры, 6;
- проспект Степана Бандеры, 36;
- Дарницкая площадь, 1;
- проспект Романа Шухевича, 16;
- улица Берковецкая, 6;
- проспект Победы, 123;
- проспект Леся Курбаса, 19 А.
Видеофиксация на дорогах Украины
За год работы камер видеофиксации в Украине количество правонарушений на дорогах уменьшилась в восемь раз. Сейчас в нашей стране установлено 130 стационарных камер, до конца 2021 года их количество планируют увеличить до 400.
Почти 90% всех штрафов водители платят в течение 10 дней.