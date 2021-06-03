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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Waze будет предупреждать водителей о дорогах с рекордным количеством ДТП

дороги в Україні

Патрульная полиция обозначила опасные участки с рекордными количествами аварий в Киеве на карте навигатора Waze.

Когда водитель будет подъезжать к такому участку, то получит оповещение от приложения с просьбой быть осторожнее.

Заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что за месяц они планируют охватить более 500 тыс. пользователей приложения. Если статистика улучшится и количество ДТП на дорогах уменьшится, то такую функцию Waze расширят на другие города Украины.

Список самых опасных участков в Киеве:

  • площадь Победы, 1;
  • проспект Академика Глушкова, 13 Б;
  • проспект Николая Бажана, 19;
  • проспект Степана Бандеры, 6;
  • проспект Степана Бандеры, 36;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • проспект Романа Шухевича, 16;
  • улица Берковецкая, 6;
  • проспект Победы, 123;
  • проспект Леся Курбаса, 19 А.

Видеофиксация на дорогах Украины

За год работы камер видеофиксации в Украине количество правонарушений на дорогах уменьшилась в восемь раз. Сейчас в нашей стране установлено 130 стационарных  камер, до конца 2021 года их количество планируют увеличить до 400.

Почти 90% всех штрафов водители платят в течение 10 дней.

Фото: Pexels

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