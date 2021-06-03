4 июня ежегодно отмечается День старой девы, а также Национальный день коньяка и сыра в США.

Какие еще праздники, а также приметы и запреты есть в этот день — узнайте на Фактах ICTV.

Праздник 4 июня

На пятницу, 4 июня, выпадает Международный день невинных детей — жертв агрессии.

Этот памятный день есть своеобразным протестом против насилия и войны, в результате чего множество детей во всем мире погибает.

Генеральная ассамблея ООН учредила такой день 19 августа 1982 года для того, чтобы человечество не забывало о том, что во время войны гибнут не только военные и гражданские взрослые, но и дети.

Также 4 июня отмечают Всемирный день борьбы с кариесом.

Основали такой праздник в 2013 году по инициативе стоматологов. Сегодня кариес самое распространенное заболевание на планете, которое поражает эмаль и дентин зуба.

По данным ВОЗ в мире кариес встречается у 60-90% детей и почти в 100% взрослых людей.

Именины 4 июня

В пятницу отмечают день ангела — Даниил, Макар, Михаил, Павел, Федор и София.

Приметы на 4 июня

если утром есть сильный туман и обильные росы, то летом будет хороший урожай;

если днем ​​птицы весело и звонко чирикают — это к солнечной погоде;

если вечером громко квакают лягушки — то будет сильный ветер;

если в пятницу появится большое количество слепней и пауков, то удастся собрать хороший урожай огурцов.

Что нельзя делать 4 июня

занимать вещи и деньги;

работать на огороде или в поле;

есть сырые или недоваренные яйца.

Праздники в июне 2021

В июне украинцы получат дополнительные выходные в честь праздников.

В частности, в первом месяце лета будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица.

Детальный календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.