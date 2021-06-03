4 июня ежегодно отмечается День старой девы, а также Национальный день коньяка и сыра в США.
Какие еще праздники, а также приметы и запреты есть в этот день — узнайте на Фактах ICTV.
Праздник 4 июня
На пятницу, 4 июня, выпадает Международный день невинных детей — жертв агрессии.
Этот памятный день есть своеобразным протестом против насилия и войны, в результате чего множество детей во всем мире погибает.
Генеральная ассамблея ООН учредила такой день 19 августа 1982 года для того, чтобы человечество не забывало о том, что во время войны гибнут не только военные и гражданские взрослые, но и дети.
Также 4 июня отмечают Всемирный день борьбы с кариесом.
Основали такой праздник в 2013 году по инициативе стоматологов. Сегодня кариес самое распространенное заболевание на планете, которое поражает эмаль и дентин зуба.
По данным ВОЗ в мире кариес встречается у 60-90% детей и почти в 100% взрослых людей.
Именины 4 июня
В пятницу отмечают день ангела — Даниил, Макар, Михаил, Павел, Федор и София.
Приметы на 4 июня
- если утром есть сильный туман и обильные росы, то летом будет хороший урожай;
- если днем птицы весело и звонко чирикают — это к солнечной погоде;
- если вечером громко квакают лягушки — то будет сильный ветер;
- если в пятницу появится большое количество слепней и пауков, то удастся собрать хороший урожай огурцов.
Что нельзя делать 4 июня
- занимать вещи и деньги;
- работать на огороде или в поле;
- есть сырые или недоваренные яйца.
Праздники в июне 2021
В июне украинцы получат дополнительные выходные в честь праздников.
В частности, в первом месяце лета будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица.
Детальный календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.