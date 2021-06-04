Уже вскоре в Украине начинается сезон свадеб 2021. Вікна-новини узнали, как пандемия изменила подход к организации торжества, а также назвали главные тренды.

Молодоженам уже надоело ждать окончания карантина, поэтому в этом году количество свадеб гораздо больше. Самыми популярными датами для проведения торжества является первая суббота сентября и последние выходные августа.

Специалисты утверждают, что в этом сезоне в тематике свадеб — мода на естественность.

Кроме этого, сейчас в тренде платья-трансформеры и туфли с квадратным носком и на устойчивом каблуке.

Вместо фаты невесты выбирают шляпку. А самым большим эксклюзивом современных трендов является икебана из цветов для обоих молодоженов.

Телеведущий Тимур Мирошниченко уверен, что главное — планировать свадьбу парой. В этом году он с женой Инной будет венчаться.

— Все взял на себя муж, он у меня спокойный и полностью занимался организацией. На меня оставил только платье, — призналась Инна Мирошниченко.

А певица Наталка Карпа во время организации свадьбы сделала ставку на необычную фотосессию. Она праздновала торжество в новогодней тематике.

— Мы летом делали зиму. У нас было много белых деревьев, очень много хрусталя, который имитировал снег, — вспоминает звезда.

Свадьба в 2021 году: благоприятные дни

Несмотря на карантин, брак в Украине регистрируют в обычном режиме. Тем более, 2021 год по приметам считается удачным для брака.

Календарь благоприятных дней для свадьбы на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.