В субботу, 5 июня, в мире отмечают День воздушных шариков, в Америке — День кетчупа и имбирных пряников, а в Канаде — День здоровья и фитнеса.
Праздник 5 июня
В этот день выпадает Всемирный день охраны окружающей среды.
Принято устраивать уличные митинги, парады велосипедистов, “зеленые” концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадку деревьев, а также уборку территории.
Цель — привлечение внимания мировой общественности к проблемам окружающей среды.
Также 5 июня отмечают День бега и Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством.
Именины 5 июня
В субботу отмечают день ангела — Даниил, Михаил, Дарья, Мария.
Приметы на 5 июня
- если ночью будут заморозки — то еще 40 дней утро будет холодным;
- если начнет цвести рябина — будет богатый урожай конопли;
- если много слепней, то лето будет урожайным.
Что нельзя делать 5 июня
- принимать важные решения и совершать резкие поступки;
- начинать новые и серьезные дела;
- громко кричать и разговаривать.
Праздники в июне 2021
В июне украинцы получат дополнительные выходные в честь праздников.
В частности, в первом месяце лета будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица.
Детальный календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.