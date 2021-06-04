В субботу, 5 июня, в мире отмечают День воздушных шариков, в Америке — День кетчупа и имбирных пряников, а в Канаде — День здоровья и фитнеса.

Праздник 5 июня

В этот день выпадает Всемирный день охраны окружающей среды.

Принято устраивать уличные митинги, парады велосипедистов, “зеленые” концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадку деревьев, а также уборку территории.

Цель — привлечение внимания мировой общественности к проблемам окружающей среды.

Также 5 июня отмечают День бега и Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством.

Именины 5 июня

В субботу отмечают день ангела — Даниил, Михаил, Дарья, Мария.

Читайте Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Приметы на 5 июня

если ночью будут заморозки — то еще 40 дней утро будет холодным;

если начнет цвести рябина — будет богатый урожай конопли;

если много слепней, то лето будет урожайным.

Что нельзя делать 5 июня

принимать важные решения и совершать резкие поступки;

начинать новые и серьезные дела;

громко кричать и разговаривать.

Праздники в июне 2021

В июне украинцы получат дополнительные выходные в честь праздников.

В частности, в первом месяце лета будут отмечать один государственный праздник — День Конституции Украины и один религиозный — Троица.

Детальный календарь праздников на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.