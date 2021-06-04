День летнего солнцестояния в 2021 году наступит 21 июня. Солнце взойдет в 4.46, а спрячется за небосклон в 21.23. Таким образом продлится световой день 16 часов 27 минут.

В этот день в северном полушарии Земли начнется астрономическое лето, а в южном полушарии – астрономическая зима. Однако именно после летнего солнцестояния дни будут становиться короче, а ночи, наоборот, длиннее.

Наступает летнее солнцестояние тогда, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца достигает наименьшего значения, а Солнце наоборот – максимально высокой позиции.

Вычислить, когда день летнего солнцестояния, несложно. Обычно в високосные годы летнее солнцестояние наступает 20 июня, а в остальные года, как сейчас, например, 21 июня.

Издавна люди верили, что в этот день расцветают все силы природы.

Считалось, что дети, рожденные в такой магически и энергетически сильный день, всю жизнь будут под защитой Солнца.

Сколько выходных на Троицу 2021

Понедельник, 21 июня, в Украине – выходной день, потому что в воскресенье, 20 июня, украинцы будут отмечать Троицу.

Перенос выходных дней, когда государственные праздники выпадают на субботу или воскресенье, регулируется постановлением Кабмина.

Подробнее о том, сколько будет выходных на Троицу 2021, читайте в материале Фактов ICTV.