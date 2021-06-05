Погода на 6 июня 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Во всех областях Украины 6 июня пройдет дождь с грозой. Синоптики прогнозируют, что осадки продолжаться даже ночью.

Однако температура будет теплой — в среднем по территории страны она будет держаться на уровне от +19 до +23 градусов.

6 июня днем на юге будет температура от +20 до +24, на востоке от +19 до +22, в центре от +20 до +22, на севере от +19 до +31, на западе от +21 до +25. В Киеве днем — дождь, температура от +20 до +22.

Ночью на территории Украины почти во всех областях продолжится дождь, а температура будет держаться в среднем на уровне от +10 до +13.

На юге ночью температура от +11 до +14, на востоке от +11 до +12, в центре от +12 до +14, на севере от +11 до +12, на западе от +9 до +12. В Киеве ночью также будет дождливая погода, температура от +12 до +14.

Погода на лето

Синоптики прогнозируют, что погода летом в Украине будет очень переменчивой. Один день может порадовать жаркой температурой, а в другой может нагрянуть ветер с дождями.

По этой причине синоптики советуют украинцам следить за прогнозом погоды, чтобы подготовиться к неожиданным климатическим сюрпризам. Читайте полный прогноз погоды на лето 2021 на сайте Факты ICTV.