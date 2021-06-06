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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 6 июня

Какой праздник 6 июня

В воскресенье, 6 июня, в Украине представители средств массовой информации отмечают День журналиста.

С этим профессиональным праздником, учрежденном 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию, принято поздравлять репортеров, корреспондентов, редакторов и всех, кто работает в этой сфере деятельности.

6 июня — какой сегодня праздник

Также в Украине отмечают День работников водного хозяйства. Фиксированной даты праздника, учрежденного в 2003 году, нет, поскольку он припадает на первое воскресенье июня. В этот день принято поздравлять всех, кто работает над сохранением водных ресурсов, очисткой и отведением использованной жидкости, а также над пресечением разрушительного действия водоемов и рек.

Кроме того, украинцы празднуют День работников местной промышленности, который ежегодно отмечается в первое воскресенье июня. Он был учрежден в 2002 году в знак признательности сотрудникам данной сферы за их вклад в развитие экономики страны.

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6 июня по инициативе департамента ООН по связям с общественностью также был учрежден День русского языка. Дата выбрана не случайно, поскольку в этот день родился писатель и поэт Александр Пушкин.

Приметы на 6 июня

  • Дождь пошел – значит будет плодородный год на грибы;
  • пчелы начали кружить возле акации – будет дождливая погода;
  • если весь день будет дождливым — нужно ждать снежной зимы;
  • ясная и теплая погода – к хорошему урожаю;
  • много птиц кружит в небе – к хорошей погоде;
  • атакуют полчища комаров – к засухе в июле.

Что нельзя делать 6 июня

  • Нельзя умываться чистой водой незамужним женщинам и девушкам, которые все еще мечтают связать себя узами брака;
  • нельзя ругаться и плохо думать об окружающих;
  • запрещено выполнять тяжелую работу по дому, устраивать большую стирку;
  • не рекомендуется переходить дорогу, которую только что перебежала черная собака.
  • полевые цветы собирать и приносить в дом нельзя.

Именины 6 июня

В этот день именины празднуют: Федор, Никита, Семен, Степан, Григорий, Иван и Ксения.

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