День ангела — Ксении (6 июня): поздравления и значение имени

День ангела Ксении отмечают по меньшей мере шесть раз в году: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября.

В этот день чтят память Ксении Петербургской, которая славилась своими предсказаниями и способностями исцеления.

Ксения — волевая девушка с поразительно красивой внешностью и душей. Уже с раннего детства Ксения проявляет интерес к техническим наукам и изучению иностранных языков.

Девушку по имени Ксения всегда хотят завоевать сильные и статные мужчины, однако она выберет только самого лучшего из них.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках, чтобы вы могли поздравить Ксению с ее прекрасным праздником.

Поздравления с днем ангела Ксении в стихах

Будь счастливой, Ксения,

Радостно живи,

Будет пусть немерено

Счастья и любви!

Пусть везение шумное

Сердце веселит,

А любовь уютная

Манит, как магнит!

***

Ксения красива,

Красочна, криклива,

И умна, и весела,

Покорила всех она.

Улыбайся, дорогая,

И шагай, беды не зная,

Оставайся, будь собой,

Каждый день — он только твой.

***

Всегда будь яркой, Ксения,

Как радуга весенняя

И, как букет из ландышей,

Будь нежной, вдохновляющей!

И людям замечательным

Открой свои объятия,

Чтоб были в окружении

Добро и наслаждение!

***

По утрам всегда быть бодрой

Свежей, милой, обновленной,

Вечно юной и весенней

Пожелаем милой Ксении!

Счастье получать по жизни

Крупной партией всегда,

И не верить мыслям грустным

И сомнениям никогда.

***

Моя ненаглядная Ксения,

Всегда будь такой же прекрасною,

Как нежное солнце весеннее

Лучистой, манящей и ясною.

Пусть жизнь преподносит в подарок

Приятные, теплые встречи

И дарит, любя, звездопады,

Чтоб ярко украсить твой вечер!

***

Моя Ксюша дорогая,

От души я поздравляю,

Солнечной такой и яркой

Оставаться пожелаю.

Чтоб глаза твои искрились,

И улыбка не сходила,

От любви чтоб настоящей

Тебе очень сладко было.

Поздравления с днем ангела Ксении в открытках

Церковные праздники в Украине

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Факты ICTV составили подробный церковный календарь на 2021 год, чтобы вы могли отследить важные даты и не забыли поздравить близких с праздниками.