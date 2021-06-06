День ангела — Ксении (6 июня): поздравления и значение имени

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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Ксении: яркие поздравления в стихах и открытках

День ангела Ксении: яркие поздравления в стихах и открытках

День ангела Ксении отмечают по меньшей мере шесть раз в году: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября.

В этот день чтят память Ксении Петербургской, которая славилась своими предсказаниями и способностями исцеления.

Ксения — волевая девушка с поразительно красивой внешностью и душей. Уже с раннего детства Ксения проявляет интерес к техническим наукам и изучению иностранных языков.

Девушку по имени Ксения всегда хотят завоевать сильные и статные мужчины, однако она выберет только самого лучшего из них.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках, чтобы вы могли поздравить Ксению с ее прекрасным праздником.

Поздравления с днем ангела Ксении в стихах

Будь счастливой, Ксения,
Радостно живи,
Будет пусть немерено
Счастья и любви!

Пусть везение шумное
Сердце веселит,
А любовь уютная
Манит, как магнит!

***

Ксения красива,
Красочна, криклива,
И умна, и весела,
Покорила всех она.

Улыбайся, дорогая,
И шагай, беды не зная,
Оставайся, будь собой,
Каждый день — он только твой.

***

Всегда будь яркой, Ксения,
Как радуга весенняя
И, как букет из ландышей,
Будь нежной, вдохновляющей!

И людям замечательным
Открой свои объятия,
Чтоб были в окружении
Добро и наслаждение!

***

По утрам всегда быть бодрой
Свежей, милой, обновленной,
Вечно юной и весенней
Пожелаем милой Ксении!

Счастье получать по жизни
Крупной партией всегда,
И не верить мыслям грустным
И сомнениям никогда.

***

Моя ненаглядная Ксения,
Всегда будь такой же прекрасною,
Как нежное солнце весеннее
Лучистой, манящей и ясною.

Пусть жизнь преподносит в подарок
Приятные, теплые встречи
И дарит, любя, звездопады,
Чтоб ярко украсить твой вечер!

***

Моя Ксюша дорогая,
От души я поздравляю,
Солнечной такой и яркой
Оставаться пожелаю.

Чтоб глаза твои искрились,
И улыбка не сходила,
От любви чтоб настоящей
Тебе очень сладко было.

Поздравления с днем ангела Ксении в открытках

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День ангела — Ксении (6 июня): поздравления и значение имени

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Церковные праздники в Украине

В Украине есть множество праздников, которые делятся на официальные, неофициальные и церковные. Последние часто связаны с событиями из жизни Иисуса Христа.

Факты ICTV составили подробный церковный календарь на 2021 год, чтобы вы могли отследить важные даты и не забыли поздравить близких с праздниками.

Фото: Pexels

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