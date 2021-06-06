День ангела — Ксении (6 июня): поздравления и значение имени

День ангела Ксении отмечают по меньшей мере шесть раз в году: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября.
В этот день чтят память Ксении Петербургской, которая славилась своими предсказаниями и способностями исцеления.
Ксения — волевая девушка с поразительно красивой внешностью и душей. Уже с раннего детства Ксения проявляет интерес к техническим наукам и изучению иностранных языков.
Девушку по имени Ксения всегда хотят завоевать сильные и статные мужчины, однако она выберет только самого лучшего из них.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках, чтобы вы могли поздравить Ксению с ее прекрасным праздником.
Поздравления с днем ангела Ксении в стихах
Будь счастливой, Ксения,
Радостно живи,
Будет пусть немерено
Счастья и любви!
Пусть везение шумное
Сердце веселит,
А любовь уютная
Манит, как магнит!
***
Ксения красива,
Красочна, криклива,
И умна, и весела,
Покорила всех она.
Улыбайся, дорогая,
И шагай, беды не зная,
Оставайся, будь собой,
Каждый день — он только твой.
***
Всегда будь яркой, Ксения,
Как радуга весенняя
И, как букет из ландышей,
Будь нежной, вдохновляющей!
И людям замечательным
Открой свои объятия,
Чтоб были в окружении
Добро и наслаждение!
***
По утрам всегда быть бодрой
Свежей, милой, обновленной,
Вечно юной и весенней
Пожелаем милой Ксении!
Счастье получать по жизни
Крупной партией всегда,
И не верить мыслям грустным
И сомнениям никогда.
***
Моя ненаглядная Ксения,
Всегда будь такой же прекрасною,
Как нежное солнце весеннее
Лучистой, манящей и ясною.
Пусть жизнь преподносит в подарок
Приятные, теплые встречи
И дарит, любя, звездопады,
Чтоб ярко украсить твой вечер!
***
Моя Ксюша дорогая,
От души я поздравляю,
Солнечной такой и яркой
Оставаться пожелаю.
Чтоб глаза твои искрились,
И улыбка не сходила,
От любви чтоб настоящей
Тебе очень сладко было.
Поздравления с днем ангела Ксении в открытках
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